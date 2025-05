Icelandair ziet af van widebody-vliegtuigen

Icelandair wil haar laatste Boeing 767’s de komende jaren uitfaseren. De luchtvaartmaatschappij heeft echter haar plannen voor een vervangend vliegtuigtype gewijzigd.

De maatschappij beschikt momenteel nog over vijf 767-300’s, waarvan drie in passagiersconfiguratie en twee als vrachtvliegtuig worden ingezet. Icelandair is al langer op zoek naar een opvolger voor de toestellen. Lange tijd was onduidelijk welk type de 767 zou vervangen, al leek het IJslandse concern geïnteresseerd in de Boeing 787 en Airbus A330neo. Die plannen zijn nu van de baan. Het bedrijf kijkt niet langer naar widebodies, oftewel toestellen met twee gangpaden.

In de presentatie van de eerste kwartaalcijfers van 2025 is te lezen dat ‘nieuwe narrowbody-toestellen de widebody-vloot uiterlijk in 2030 zullen vervangen’. Volgens Icelandair sluit de keuze om afstand te doen van grote vliegtuigen beter aan bij de strategie van de maatschappij: inzetten op zuinige narrowbodies waarmee vanaf IJsland verbindingen kunnen worden aangeboden tussen Europa en Noord-Amerika. Dankzij deze aanpak kan het bedrijf naar eigen zeggen routes vliegen die voor andere maatschappijen met vergelijkbare toestellen minder goed haalbaar zijn.

Vloot

Icelandair beschikte lange tijd uitsluitend over Boeing-vliegtuigen. Naast de 767’s vloog de maatschappij met Boeing 757-200’s en -300’s, evenals met 737 Max 8’s en Max 9’s. Onlangs werd ook de Airbus A321neo geïntroduceerd. Deze stap werd gezet nadat Boeing geen directe opvolger voor de 757 kon aanbieden. De IJslandse 757-vloot wordt vervangen door zowel de A321LR als de A321XLR, beide onderdeel van de neo-reeks.