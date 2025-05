Streep door veel vluchten naar Israël

Meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa en Ryanair, hebben besloten voorlopig niet meer naar Tel Aviv, de hoofdstad van Israël, te vliegen.

Aanleiding voor het besluit is een raketinslag nabij Ben Gurion Airport. De Houthi-rebellen uit Jemen vuurden zondag meerdere raketten af op de Israëlische hoofdstad. Eén daarvan werd niet onderschept door het luchtafweersysteem en sloeg in naast een drukke weg bij een terminal. Daarbij raakten verluidt acht mensen lichtgewond. De Houthi’s waarschuwen luchtvaartmaatschappijen dat het vliegveld van Tel Aviv ‘niet langer veilig is voor vliegverkeer’.

Behalve Lufthansa hebben ook Swiss, Austrian Airlines en Brussels Airlines hun vluchten opgeschort. Budgetmaatschappijen als Air Europa en Wizz Air nemen soortgelijke maatregelen.

KLM en Transavia

KLM en Transavia vlogen al langer niet naar Israël vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en eerdere raketaanvallen in de buurt van de luchthaven. Die raketten werden toen voornamelijk gelanceerd door Hamas vanuit de Gazastrook. KLM was van plan om vanaf juni de vluchten naar Tel Aviv te hervatten, maar het is nog onduidelijk of het incident van zondag gevolgen heeft voor die planning.

Hervatting in 2024

In 2024 hervatte KLM tijdens de zomerdienstregeling voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog haar vluchten naar Tel Aviv. Anders dan voorheen werd er toen tijdelijk een tussenstop gemaakt in Larnaca, op het eiland Cyprus. In oktober werden de vluchten opnieuw geannuleerd, waarna KLM Israël niet meer heeft aangevlogen.