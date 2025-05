Qatar Airways eerste klant voor omgebouwde 777

Mammoth Freighters heeft vorige week de eerste testvlucht uitgevoerd van haar omgebouwde Boeing 777-200. Het toestel vloog voorheen voor Delta Air Lines.

De Boeing, registratie N705DN, werd omgebouwd bij Aspire MRO in Fort Worth, Texas. De testvlucht markeert een belangrijke mijlpaal in het conversieprogramma dat Mammoth in 2020 lanceerde. Tegelijkertijd maakte het bedrijf bekend dat Qatar Airways de launch customer is van het ‘nieuwe’ type vrachtvliegtuig. De luchtvaartmaatschappij heeft vijf exemplaren besteld van de 777-200LRMF. Hoewel er bijna driehonderd vrachtvliegtuigen van het type in operationele dienst zijn is het de eerste keer dat een 777-200 wordt omgebouwd tot vrachttoestel.

In totaal heeft Mammoth inmiddels 35 orders ontvangen voor zowel de 777-200LRMF als de 777-300ERMF. Naast Qatar Airways hebben onder meer DHL en Saudia Cargo bestellingen geplaatst. De eerste leveringen worden eind dit jaar verwacht. Behalve in Texas vindt de ombouw ook plaats bij STS Aviation Services in Manchester, Engeland. In de toekomst wil het bedrijf ook conversiefaciliteiten openen in Azië.

777-300

De afgelopen jaren zijn meerdere bedrijven gestart met de ombouw van Boeing 777’s tot vrachtvliegtuig. Zo werkt Israël Aerospace Industries (IAI) in Tel Aviv al enige tijd aan een eigen programma voor de 777-300. In 2023 maakte het eerste toestel, registratie N779CK en bijnaam ‘Big Twin’, haar eerste vlucht. Het exemplaar is inmiddels geleverd aan Kalitta Air.