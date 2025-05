Schiphol op de radar twee minuten stil

Op zondagavond 4 mei werd het vliegverkeer in Nederland tijdelijk stilgelegd ter ere van de Nationale Dodenherdenking. Een luchtverkeersleider van Schiphol deelde beelden van de radar tijdens de herdenking.

Op radarbeelden is de bijzondere operatie goed zichtbaar. Rond 20.00 uur verschijnen boven Nederland drie patronen van wachtende vliegtuigen met Schiphol als bestemming boven Flevoland, de Noordzee en de Maasvlakte. Deze zogeheten holding patterns zijn het gevolg van de tijdelijke stopzetting van het vliegverkeer. Vliegtuigen blijven daar rondcirkelen tot ze na 20.03 uur toestemming krijgen om hun nadering voort te zetten.

Klaringen

Tussen 19.50 en 20.03 uur worden er geen startklaring afgegeven. Tijdens het herdenkingsmoment van 20.00 uur tot 20.03 uur wordt er bovendien niet getaxied of geland op Nederlandse luchthavens. Vliegtuigen die onderweg zijn naar onder meer Schiphol en die vóór 20.00 uur nog niet zijn geland, stellen hun eindnadering uit en blijven op een hoogte van ruim twee kilometer of hoger in een holding pattern wachten. Op die manier wordt de traditionele twee minuten stilte landelijk gerespecteerd, ook in de lucht.

Naast het vliegverkeer worden ook alle grondprocessen tijdelijk stilgelegd. Al het personeel dat op de luchthaven actief is, legt het werk neer. Ook vindt er geen radioverkeer plaats en wordt alle bagageafhanding stopgezet. Daarnaast wordt op Schiphol Plaza ieder jaar een bijzondere herdenkingsceremonie georganiseerd door de Koninklijke Marechaussee.