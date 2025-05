Spitfire maakt noodlanding in Engeland

Een historische Spitfire moest afgelopen zaterdag een buiklanding maken in een veld nabij Folkestone, Engeland. Beide inzittenden bleven ongedeerd.

De Spitfire T.9, registratie G-BMSB (MJ627), kreeg tijdens de vlucht te maken met motorproblemen. De piloot van de tweezitter, eigendom van Fly a Spitfire uit Biggin Hill, werd gedwongen een noodlanding te maken met ingetrokken landingsgestel en wist ternauwernood een rij bomen te ontwijken. Zowel de vlieger als zijn passagier bleven ongedeerd en konden op eigen kracht uit het beschadigde toestel stappen.

Het incident vond plaats vlak naast een camping. Tientallen vakantiegangers zagen het toestel in het veld landen. ‘We hoorden het bekende geluid van een Spitfire en zagen hem een paar keer overvliegen,’ zei Sharon Gooda, een vakantieganger die het weekend op de camping doorbracht. ‘Plots klonk er een hard, haperend geluid boven ons hoofd. Mijn man zei direct: ‘Dit klinkt niet goed.” Een bergingsteam haalde het toestel zondag uit het veld. De Britse onderzoeksraad voor de luchtvaart, AAIB, is een onderzoek gestart naar het incident.

Veteraan

De Spitfire werd in 1943 als enkelzitter gebouwd en vloog tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Canadese luchtmacht. In 1944, slechts twee dagen na de eerste operationele inzet, haalde het toestel een Duitse Messerschmitt Me 109 neer boven Arnhem. In 1945 raakte de MJ627 beschadigd bij een eerdere noodlanding na een motorstoring. Vijf jaar later werd het toestel omgebouwd tot tweezitter en kwam het in dienst bij de Ierse luchtmacht.

Zeldzaam

Tweezits Spitfire’s zijn zeldzaam. Wereldwijd zijn slechts veertien exemplaren luchtwaardig. Twaalf zijn gebaseerd in Engeland, één in Noorwegen en één in België. De laatstgenoemde is een Nederlands toestel, registratie PH-KDH. Het toestel behoort tot de vloot van Stichting Spitfires Flying Vintage Everyday, dat is opgericht door voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd.