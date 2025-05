Belangrijke Russische luchthavens weer eens dicht

In de nacht van maandag op dinsdag moesten de vier grootste luchthavens van Moskou tijdelijk sluiten. Reden voor de sluiting was een Oekraïense droneaanval.

Zowel de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia als Sergej Sobjanin, burgermeester van Moskou, bevestigden dat de luchthavens werden gesloten als gevolg van de aanval. Volgens Sobjanin werden ten minste zes drones onderschept en uitgeschakeld voordat ze de Russische hoofdstad bereikten. In totaal werden negentien drones waargenomen. Een daarvan raakte een appartementencomplex. Er zou geen sprake zijn van gewonden. Rosaviatsia legde het vliegverkeer stil op de luchthavens van Sjeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo en Zhukovsky. Het is de tweede nacht op rij dat Rusland melding maakt van grootschalige Oekraïense droneaanvallen op de regio Moskou.

Ook is het niet de eerste keer dat drie luchthavens rond Moskou de operaties tijdelijk moeten stilleggen. De vliegvelden van Sjeremetjevo, Domedodovo en Vnukovo sloten eind vorig jaar enkele uren hun landingsbanen door een droneaanval. Vliegtuigen werden naar andere vliegvelden omgeleid. Bij de eerdere droneaanvallen raakte een vrouw gewond; zij kwam met brandwonden in het ziekenhuis terecht. Ook vlogen twee huizen in brand, aldus de burgemeester. Verder raakten de Oekraïense drones vooral niet-civiele doelwitten. Het was de grootste aanval op de Russische hoofdstad sinds het uitbreken van de oorlog