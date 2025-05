Chaos op New York Newark Airport

Een ernstig tekort aan luchtverkeersleiders zorgt al meer dan een week voor grote chaos op Newark Liberty International Airport bij New York.

Het tekort is het gevolg van meerdere technische storingen bij de luchtverkeersleiding van Newark en omliggende instanties. Alleen al op maandag 5 mei werd vijftien procent van alle vluchten geannuleerd en liep een derde aanzienlijke vertraging op. Reizigers moesten gemiddeld vier uur langer wachten dan normaal. De storingen doen zich met name voor bij de Terminal Radar Approach Control (TRACON) in Philadelphia, die het aankomende en vertrekkende verkeer rond Newark coördineert.

Het meest stressvolle moment deed zich voor op 28 april. Door een kabelbrand viel de volledige radar- en communicatievoorziening uit, waardoor luchtverkeersleiders negentig seconden lang geen enkel vliegtuig konden zien of horen. Een vakbond noemt het incident ‘traumatisch’ en bevestigt dat sommige medewerkers zich sindsdien ziek hebben gemeld. Volgens een speciale regeling voor federale werknemers mogen luchtverkeersleiders die een traumatische ervaring meemaken maximaal 45 dagen met verlof. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen op Newark zijn opgelost.

Schiphol

De dagelijkse United-vlucht van de luchthaven naar Schiphol is nog geen enkele keer geannuleerd. Wel liepen de vluchten op 24, 25 en 26 april enige vertraging op. Ruim een week eerder week een Boeing 777 op weg van Schiphol naar Newark nog uit naar Dublin. Het voorval had niet te maken met problemen op de Amerikaanse luchthaven. Er was sprake van een medisch probleem. Een van de piloten kreeg tijdens de vlucht last van zijn hart.