Maatschappijen omzeilen luchtruim Pakistan

De spanningen tussen India en Pakistan hebben zoals bekend hun gevolgen voor de luchtvaart. Verschillende maatschappijen vermijden nu het luchtruim van Pakistan.

Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France en Lufthansa, mijden sinds maandag het Pakistaanse luchtruim vanwege de aanhoudende spanningen tussen India en Pakistan. Aanleiding is de terreuraanslag in het Indiase Pahalgam in april, die de toch al gespannen verhoudingen tussen de kernmachten verder op scherp zette. KLM vliegt nog wel over het land, maar zegt tegen persbureau ANP de veiligheidssituatie continu te beoordelen.

Hoewel Pakistan eerder zijn luchtruim openhield voor buitenlandse maatschappijen –zelfs nadat India na de aanslag zijn luchtruim sloot voor Pakistaanse vliegtuigen en vice versa– kiezen nu diverse luchtvaartgroepen uit voorzorg voor alternatieve routes.

Verschillende maatschappijen

De Lufthansa Group bevestigde tegenover persbureau Reuters dat haar luchtvaartmaatschappijen het Pakistaanse luchtruim ‘tot nader order vermijden’. De groep stelt dat hierdoor sommige routes naar Azië langer zullen duren, en benadrukt dat het de situatie nauwlettend blijft volgen. Ook Air France verklaarde het luchtruim van Pakistan voorlopig niet meer te overvliegen, ‘wegens de recente evolutie van de spanningen tussen India en Pakistan’. Vluchten naar onder meer Delhi, Bangkok en Ho Chi Minhstad worden aangepast, wat leidt tot langere reistijden. Vluchtgegevens tonen aan dat sommige verbindingen vanuit West-Europa naar New Delhi bijna een uur langer onderweg zijn vanwege de omleidingen.

Volgens gegevens van vluchtvolgsystemen kiezen ook maatschappijen zoals British Airways, Swiss en Emirates ervoor om Pakistan te vermijden. Vluchten lijken pas na het bereiken van de Golf van Kutch noordwaarts te draaien richting Delhi, na een traject over de Arabische Zee. Zowel British Airways als Emirates hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de kwestie.

Duur voor Pakistan

De omleidingen hebben niet alleen gevolgen voor de reistijd, maar zorgen ook voor hogere brandstofkosten bij de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast loopt Pakistan inkomsten mis uit zogeheten overflight fees. Die inkomsten kunnen dagelijks oplopen tot enkele honderdduizenden dollars. Dat is geen klein verlies voor Pakistan, dat momenteel beschikt over zo’n 10,2 miljard dollar aan buitenlandse reserves: genoeg om ongeveer twee maanden aan import te dekken.