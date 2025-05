Twente Airport nieuwe basis voor traumahelikopter?

De provincie Overijssel roept op tot een onderzoek of Twente Airport de basis kan worden voor de vijfde traumahelikopter in Nederland.

Door het schrappen van het luchthavenbesluit van Vliegveld Teuge kan de extra Lifeliner daar voorlopig niet worden gestationeerd. Volgens Lubbert Talen, SGP-statenlid in Overijssel, is Twente Airport daarom ‘aan de beurt’. Volgens hem zouden de aanvliegtijden naar ongevallen in het oosten kunnen afnemen als het toestel daar word gebaseerd. Nu doen de oostelijke veiligheidsregio’s vaak beroep op Duitse traumahelikopters, omdat die sneller ter plaatse kunnen zijn dan hun Nederlandse collega’s. Malkis Jajan, wethouder van de gemeente Enschede en bestuurder van de Twentse luchthaven, heeft aangegeven bereid te zijn ‘de opties te verkennen’.

Teuge Airport

Vorige maand werd Teuge Airport door de Raad van State op de vingers getikt en werd er een streep gezet door het huidige luchthavenbesluit. Hoewel de maatregel geen directe gevolgen heeft voor het vliegverkeer, betekent de uitspraak wel dat er strengere geluidsnormen gaan gelden. Dit moet voorkomen dat omwonenden in de tussentijd extra geluidsoverlast ervaren, aldus een woordvoerder van de Raad van State. Het kan nog jaren gaan duren voordat er een nieuw besluit op tafel ligt.

Omwonenden van het vliegveld, dat tussen Apeldoorn en Deventer ligt, klagen al langere tijd over de overlast van opstijgende en landende vliegtuigen, maar ook over het geluid van taxiën en proefdraaien op de grond. Een van de belangrijkste twistpunten was het ontbreken van een maximumaantal vliegbewegingen in het luchthavenbesluit uit 2022. Bewoners eisten een limiet van maximaal 60.000 vluchten per jaar, maar de provincie wees dat verzoek af. Volgens de provincie was een limiet overbodig, omdat er al een maximale geluidsruimte voor het vliegveld was vastgelegd: hoe lichter en stiller de toestellen, hoe meer vluchten mogelijk zouden zijn.

De Raad van State veegde deze redenering echter van tafel. Bovendien constateerde de rechter dat niet duidelijk was welke vliegbewegingen, zoals die van helikopters, onder het besluit vielen. Daarnaast bleek de provincie nauwelijks onderzoek te hebben gedaan naar de geluidsoverlast door taxiën en proefdraaien.