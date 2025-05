Dubai International Airport wordt woonwijk

Dubai International Airport (DXB) krijgt mogelijk een opmerkelijke nieuwe bestemming als woonwijk. Wanneer de transformatie moet beginnen is nog niet duidelijk.

Paul Griffiths, topman van ‘s werelds drukste luchthaven, kondigde tijdens de Arabian Travel Market aan dat het vliegveld op termijn niet meer nodig zal zijn zodra Dubai Al Maktoum International Airport (DWC) volledig operationeel is. Die luchthaven ligt op ruim veertig kilometer ten zuid oosten van DXB en wordt momenteel uitgebreid. Het gigantische DWC moet het nieuwe Internationale knooppunt van de stad worden. Volgens Griffiths is het dan onlogisch om twee grote ‘hubs’ zo dicht bij elkaar te exploiteren.

Ook zou het in stand houden van DXB grootschalige renovaties vereisen, wat gepaard gaat met zeer hoge kosten. ‘Zodra DWC voldoende capaciteit heeft, willen we alle diensten daarheen verplaatsen,’ aldus Griffiths. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk. De eerste uitbreidingsfase van DWC wordt naar verwachting na 2032 afgerond. De luchthaven heeft dan een capaciteit van 150 miljoen passagiers per jaar. Ter vergelijking, DXB heeft een maximumcapaciteit van 115 miljoen passagiers per jaar. In 2024 verwelkomde het vliegveld ruim 92 miljoen reizigers.

De verhuizing van Emirates en andere maatschappijen naar DWC zou ruimte vrijmaken voor stadsuitbreiding. ‘Ik weet zeker dat projectontwikkelaars al staan te trappelen om het terrein van DXB te transformeren,’ zei de topman. ‘De stad zal groeien’, voegde hij toe. Als de plannen doorgaan, volgt Dubai het voorbeeld van steden als Berlijn en Athene, waar voormalige luchthavens ook worden getransformeerd tot woonwijken.