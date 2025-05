Frecce Tricolori-vliegtuigen botsen in de lucht

Een demonstratie van het Italiaanse team Frecce Tricolori op het eiland Pantelleria is dinsdag abrupt beëindigd na een botsing tussen meerdere vliegtuigen.

Het incident vond plaats tijdens een manoeuvre waarbij de tien MB-339-toestellen in formatie omhoog klommen en zich vervolgens opsplitsten. Op videobeelden is te zien hoe een toestel in een subformatie van vier tijdens een looping met een vleugel een ander vliegtuig raakt. Vervolgens werd ook een derde toestel geraakt. De piloten slaagden erin de vliegtuigen onder controle te houden en maakten een noodlanding op het vliegveld van Pantelleria.

Een van de machines raakte bij de landing van de baan en kwam tot stilstand op een grashelling. De andere twee betrokken MB-339’s landden veilig. De toestand van de piloot van het toestel dat van de baan raakte is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen bleef hij ongedeerd, terwijl andere media melden dat hij met mogelijke botbreuken naar het ziekenhuis is gebracht. De Italiaanse luchtmacht verklaarde dat de overige vliegtuigen van het team zijn uitgeweken naar de militaire basis in Trapani, op Sicilië. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht.

Three Aermacchi MB-339-PAN jets from the Italian Air Force’s Frecce Tricolori aerobatic team collided mid-air.



One of the jets managed to reach the airfield, but overran the runway during landing. pic.twitter.com/ehHyFNxYo9— Clash Report (@clashreport) May 6, 2025

Eerdere crash

Twee jaar geleden crashte een MB-339 van Frecce Tricolori kort na het opstijgen vanaf Turijn Airport. Het toestel raakte de grond, schoot over een weg en ramde een auto waarin een gezin van vier zat. De ouders en hun zoon raakten zwaargewond maar overleefden het incident. Hun vijfjarige dochter kwam bij het ongeluk om het leven. Uit een reconstructie bleek dat het vliegtuig door een zwerm vogels vloog. Een van de dieren zou de motor hebben beschadigd, waardoor de MB-339 vermogen verloor.

Ramstein

Frecce Tricolori was ook betrokken bij de vliegramp op Ramstein Air Base in 1988. Het demonstratieteam nam toen deel aan de vliegshow Flugtag ’88. Het team voerde een van haar kenmerkende manoeuvres (Pierced Heart) uit, toen het ongeluk plaatsvond. Door een mogelijke fout van de solo-piloot, die het hart zou ‘doorboren’, kwam hij met twee andere straaljagers in botsing. Daardoor stortte het solo-toestel in het publiek neer. Bij het ongeluk kwamen zeventig mensen om het leven, inclusief drie piloten van het team. Na het ongeluk werd de manoeuvre aangepast: sinds 1988 doorboort de solo-piloot het hartvormige figuur niet meer. De figuur staat sindsdien bekend als de ‘cardiode’, wat letterlijk ‘hartvormig patroon’ betekent. De botsing van afgelopen dinsdag vond plaats tijdens de uitvoering van deze manoeuvre.