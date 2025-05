Grote beurt op Schiphol

De Buitenveldertbaan staat aan de vooravond van een grote beurt. Een enorme operatie moet de start- en landingsbaan toekomstbestendig maken.

Van 10 mei tot en met 28 september 2025 vernieuwt Schiphol de Buitenveldertbaan, een van de start- en landingsbanen van de luchthaven. In ruim vier maanden wordt er gewerkt aan de grootschalige vernieuwing van vrijwel alle infrastructuur op en rond de baan. Tijdens de werkzaamheden maakt het vliegverkeer gebruik van de andere start- en landingsbanen, waaronder de Kaagbaan en de Schiphol-Oostbaan.

Hoewel er geregeld onderhoud plaatsvindt aan de verschillende banen op de luchthaven is dit net even anders. ‘Dit is het grootste baanonderhoud dat we ooit aan de Buitenveldertbaan hebben uitgevoerd. We vernieuwen vrijwel alles: van asfalt en verlichting tot hemelwaterafvoer en bekabeling. Ook vervangen we delen die nog dateren uit de jaren ‘60’, aldus Chief Infrastructure Officer Sybren Hahn van Schiphol.

Monsteroperatie

Bij de werkzaamheden dagelijks gemiddeld vierhonderd mensen betrokken. Er wordt in totaal 100.000 ton asfalt aangebracht – vergelijkbaar met een oppervlakte van 72 voetbalvelden. negentig procent van het vrijgekomen asfalt wordt hergebruikt, waarvan zestig procent weer direct in de landingsbaan wordt toegepast. 1.300 lampen worden vervangen voor duurzamere ledverlichting en er wordt bijna vierhonderd kilometer aan kabels gelegd voor het verlichtingssysteem. Ook wordt circa vijfduizend meter aan goten en ruim 2.500 meter aan hemelwaterafvoersysteem vernieuwd en ruim 14.000 m2 aan nieuwe markeringen aangebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans. Tegelijkertijd voert Luchtverkeersleiding Nederland onderhoud uit aan het Instrument Landing System (ILS).

Alternatieve banen

Welke alternatieve start- en landingsbanen worden gebruikt door het vliegverkeer, is afhankelijk van de weersomstandigheden. De Buitenveldertbaan wordt normaal gesproken vooral gebruikt bij (sterke) westenwind. Tijdens het onderhoud aan deze baan maken vliegtuigen gebruik van andere start- en landingsbanen. Specifiek ter vervanging van de Buitenveldertbaan zullen vliegtuigen vaker gebruik maken van de Kaagbaan en de Schiphol-Oostbaan.

Nadat de werkzaamheden aan de baan zijn afgerond, is de Buitenveldertbaan vanaf 29 september weer beschikbaar voor het vliegverkeer. In de weken daarna voert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) nog noodzakelijke metingen op de grond en in de lucht uit, om het vernieuwde landingssysteem zorgvuldig te testen. Tot 12 november is de baan beschikbaar bij goed zicht voor landend vliegverkeer. Daarna is de baan weer volledig inzetbaar onder alle zichtomstandigheden.