KLM haalt trucje uit met Boeing 747

Air France-KLM bezit nog vier Boeing 747-406ERF-vrachtvliegtuigen. Deze toestellen hebben al een aanzienlijk aantal vlieguren achter de rug, waardoor de onderhoudskosten toenemen. Daar heeft KLM een slimmigheidje op gevonden.

Een recente foto van een GMF AeroAsia-technicus onthult het trucje. In plaats van de Nederlandse PH-CKB-registratie, staat de Boeing 747 geregistreerd als T7-L695. De T7-registratie komt uit San Marino, een kleine bergstaat middenin Italië. Met deze zet lijkt KLM de restricties te omzeilen die de EASA aan GMF AeroAsia heeft opgelegd.

De crux van de kwestie ligt in een hangar van GMF AeroAsia, die niet over een deur beschikt. Daarom heeft de Europese luchtvaartautoriteit de locatie afgekeurd waardoor Europese maatschappijen er formeel gezien geen mogen onderhoud plegen. San Marino is echter geen lid van de EASA en hoeft om die reden niet te schikken naar de Europese luchtvaartwet- en regelgeving. Een onderhoudsbeurt voor de 747 zou om die reden wel mogelijk zijn met een San-Marinese registratie.

De LinkedIn-post van Menno Swart toont foto’s waarop de 747 de San Marinese registratie voert. Bovendien plaatste hij andere foto’s van de onderhoudswerkzaamheden. PH-CKB onder San Marinese registratie

Zusje

De PH-CKB vertrok op 8 januari richting Jakarta voor haar grote onderhoudsbeurt. Na ruim drie en een halve maand aan de grond te hebben gestaan, vloog de KLM 747 weer uit. Inmiddels heeft het toestel de San Marinese registratie weer ingeruild voor de Nederlandse vlag en vliegt de Jumbojet weer als PH-CKB.

Inmiddels is ook een zusje van de PH-CKB in Jakarta geland, de PH-MPS van Martinair. Deze 747 ondergaat eveneens een grote onderhoudsbeurt. Sinds een maand staat de rode Jumbojet er aan de grond, uiteraard met een T7-registratie. In Den Haag lijkt het slimmigheidje van KLM geen problemen op te leveren, vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kwamen tot dusver kwamen nog geen negatieve reacties.