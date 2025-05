Madlener maakt krimp Schiphol officieel

De kogel is door de kerk: de krimp van Schiphol is gepubliceerd in het Staatsblad. De plannen van minister Madlener worden daarmee officieel beleid.

De gedwongen krimp van Schiphol wordt doorgezet. Het kabinet heeft definitief besloten tot een limiet van 478.000 vliegtuigbewegingen per jaar, waarvan maximaal 27.000 in de nacht. Dat heeft Minister Barry Madlener vandaag in een brief met de Tweede Kamer gedeeld.

Met de invoering van deze nieuwe maximumaantallen hoopt de minister een belangrijke stap te zetten richting geluidsreductie voor omwonenden. De maatregel zou een geluidsreductie van 15 procent moeten bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel, zoals vastgesteld in het regeerprogramma van PVV, VVD, NSC en BBB, is een reductie van twintig procent. De nieuwe restricties zijn vandaag gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee is het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) versneld veranderd. Het nieuwe LVB vormt de basis voor de capaciteitsverdeling voor het winterseizoen 2025/2026, waardoor het nieuwe maximumaantal vliegtuigbewegingen vanaf november van dit jaar in zal gaan.

Stillere vliegtuigen

Een belangrijke wijziging met eerdere plannen is te vinden in de omgang met vlootvernieuwing. Door modernisering van vliegtuigen worden er binnen de luchtvaartsector al grote stappen gezet op het gebied van geluidsreductie. Tot nu werd hier echter weinig aandacht aan geschonken door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Dat verandert nu ogenschijnlijk. De intentie van de minister is dat de geluidsruimte die ontstaat door stillere vliegtuigen gelijk wordt verdeeld tussen de luchtvaartsector en de leefomgeving. Volgens de minister wordt hiermee ingezet op ‘balans tussen economische belangen en leefbaarheid’.

Sector niet onverdeeld enthousiast

Vanuit de sector wordt nog niet direct met de loftrompet geblazen. Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN, is kritisch. ‘We vinden het zeker een goede stap dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het maatregelenpakket voor minder geluidshinder rond Schiphol ook toekomstperspectief aan de luchtvaart wil geven. Daarbij is het wel voorwaardelijk dat dit beleidsvoornemen wettelijk wordt vastgelegd. Dat ontbreekt tot nu toe.’

De minister stelt in zijn brief aan de Kamer dat voldaan is aan de voorwaarden in het kader van de Europese balanced approach. Eerder kreeg Madlener hier nog kritiek op vanuit Brussel en de Raad van State. Over de gevolgde procedure is Fruitema dan ook minder te spreken: ‘BARIN is teleurgesteld en verbaasd dat de minister de opmerkingen van Raad van State en Brussel opnieuw naast zich neerlegt. Dit schofferen en negeren is uniek en uiterst onverstandig. BARIN beraadt zich op volgende stappen.’