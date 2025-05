China Airlines koopt wél bij Boeing

Het hing al een poosje in de lucht, maar nu bevestigt Boeing het zelf ook: China Airlines koopt veertien toestellen uit de Boeing 777X-familie. Het is de tweede bestelling van de luchtvaartmaatschappij in korte tijd.

Specifiek gaat het om tien Boeing 777-9-passagierstoestellen en vier 777-8 Freighters. De laatstgenoemde is de directe opvolger van de 777F-variant. Samen met een eerdere bestelling voor tien Airbus A350-1000-passagierstoestellen vervangt China Airlines de verouderde 777-300ER-vloot. De vrachtvariant arriveert ter vervanging van de acht 747F-toestellen.

Verder heeft China Airlines een order uitstaan voor 24 Boeing 787 Dreamliners. Deze gaan op den duur de Airbus A330’s vervangen waarvan de maatschappij er zestien heeft volgens gegevens van www.planespotters.net. Deze toestellen zet China Airlines vooral in op routes binnen Azië. De vlucht naar Schiphol wordt steevast uitgevoerd met een Airbus A350-900.

China

De merknaam ‘China Airlines’ kan wellicht tot enige verwarring leiden, aangezien de luchtvaartmaatschappij gevestigd is in Taiwan. Op dit eiland in de Oost-Chinese Zee beschouwt men zichzelf als het ‘ware China’, in plaats van de Volksrepubliek China. Dat is tevens de reden waarom de airline voor Boeing kiest: het eiland heeft goede betrekkingen met de Verenigde Staten en is voor haar veiligheid afhankelijk van het land.

Recente berichtgeving vermeldde dat China niet langer nieuwe Boeing-vliegtuigen het land binnen laat. De Volksrepubliek nam dit besluit in reactie op de importheffingen vanuit de Verenigde Staten. In plaats daarvan zullen Chinese maatschappijen moeten aankloppen bij Airbus of bij de nationale vliegtuigbouwer COMAC. Het grote probleem is echter dat er lange wachtrijen staan bij de Europese fabrikant en de Chinese bouwer nog niet beschikt over widebodies.