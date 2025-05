F-18 Hornet crasht in de bossen | Foto

Een F-18 Hornet van de Finse luchtmacht stortte woensdag neer in de Finse bossen. De piloot gebruikte de schietstoel en raakte lichtgewond. Op de grond vielen geen gewonden.

Het incident gebeurde net voor 11:00 uur lokale tijd. De F-18 Hornet, registratie HN-409, was kort daarvoor opgestegen vanaf Rovaniemi Airport. Volgens Timo Herranen, commandant van de Finse luchtmacht, was de piloot bezig met oefeningen voor een luchtshow. Volgens hem liep de piloot slechts ‘milde verwondingen’ op.

In de verte waren donkere rookwolken zichtbaar. Volgens Herranen vloog de F-18 Hornet ongebruikelijk laag. Daarna leek die te stallen, met de neus omhoog. ‘Het vliegtuig neeg heel sterk omhoog en draaide zich als het ware op zijn rug. Toen passeerden enkele seconden en zag ik een wolk van zwarte rook. Ik zag het vuur niet, alleen de zwarte, vreselijke rook,’ zei hij.

Ten tijde van het incident was er een ontmoeting gaande tussen defensieministers van de Scandinavische landen. Zij hadden daarbij ook oog voor de oefenmissie met de F-18’s van de luchtmacht. Desalniettemin kregen zij niets mee van de crash. Zij hoorden pas van het nieuws nadat een woordvoerder het hen kwam brengen.

RIP Hornet HN-409, almost reached retirement 🫡 pic.twitter.com/wuEq93U2i7— Tomi 🇺🇦🇫🇮🇪🇺 (@TallbarFIN) May 7, 2025

Pensioen

Het had niet lang meer geduurd of de straaljager had met pensioen gemogen. De vloot van 55 Boeing F-18 Combat Aircraft kwam eind jaren negentig/begin jaren 2000 aan in Finland. In april vorig jaar haalde de Finse luchtmacht het allereerste toestel, registratie HN-401, uit de vloot. Dit zou dienen als showmodel en onderdelen leveren voor andere F-18’s.

De Finse luchtmacht vervangt haar volledige F-18 vloot vanaf 2030 door Lockheed Martin’s F-35. In totaal staan er 64 toestellen op de bestellijst. De Finse luchtmacht beschikt over een grote vloot en staat bekend om haar uitstekende staat van dienst en goed opgeleide piloten.