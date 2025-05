Madlener: Schiphol mag na 2028 weer ‘groeien’

Woensdag stelde minister Madlener van I&W officieel 478.000 vliegbewegingen per jaar vast als krimpplan voor het komende winterseizoen. Wel voegde hij daaraan toe dat Schiphol na 2028 weer mag groeien. Zowel milieuclubs als de sector zijn ontstemd.

De gedwongen krimp van Schiphol wordt doorgezet. Het kabinet heeft definitief besloten tot een limiet van 478.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 27.000 in de nacht. Dat deelde minister Barry Madlener woensdag in een brief met de Tweede Kamer. Het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB) vormt de basis voor de capaciteitsverdeling voor het winterseizoen 2025/2026, waardoor het nieuwe maximumaantal vliegbewegingen vanaf november van dit jaar ingaat.

Het kabinet van de partijen PVV, VVD, NSC en BBB heeft zichzelf twintig procent geluidsreductie ten doel gesteld. Met het nieuwe LVB bereikt Schiphol de eerste vijftien procent geluidsreductie per november 2025. De resterende vijf procent zal middels vlootvernieuwing worden behaald begin 2028. Om die reden, stelt Madlener, kan Schiphol na 2028 wederom ‘beheerst groeien’. Volgens het kabinet ontstaat hier perspectief voor zowel de luchtvaartsector als de omgeving.

Ontstemd

Milieu- en actieclubs zijn ontstemd. ‘De minister laat omwonenden van Schiphol in de steek’, vinden Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Zij vinden het onbehoorlijk dat de minister Schiphol vanaf 2028 wederom laat groeien. Bovendien stellen zij dat omwonenden modernere vliegtuigen niet als stiller ervaren. ‘Nieuwe vliegtuigen zijn voor omwonenden op de grond helemaal niet stiller omdat 1 tot 2 decibel minder geluid voor het menselijk oor nauwelijks waarneembaar is.’

Ook vanuit de sector wordt niet direct de loftrompet geblazen. Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN, is kritisch. ‘We vinden het zeker een goede stap dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het maatregelenpakket voor minder geluidshinder rond Schiphol ook toekomstperspectief aan de luchtvaart wil geven. Daarbij is het wel noodzakelijk dat dit beleidsvoornemen wettelijk wordt vastgelegd. Dat ontbreekt tot nu toe.’

Procedures

Hoewel de minister een ‘toekomstperspectief’ biedt, zijn de zorgen nog niet verdwenen. In de tussentijd zullen verschillende maatschappijen vertrekken en zich vestigen op andere luchthavens. Ook zullen airlines claims indienen en procedures beginnen, wat veel tijd en geld kost. Bovendien, hoewel het kabinet vaak naar Brussel wijst bij het nemen van harde maatregelen, is de kritiek vanuit Brussel ditmaal amper terug te vinden in de besluitvorming.