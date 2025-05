Schiphol negeert veiligheidsadvies

‘Schiphol moet grotere toestellen niet laten landen op de Oostbaan,’ verordonneerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) vorige zomer. Schiphol legt dat advies naast zich neer; de OVV gaat opnieuw in beraad.

Komende zomer zet Schiphol baan 22-04, beter bekend als de Oostbaan, volop in voor widebody-toestellen. De start- en landingsbaan neemt tussen mei en oktober naar verwachting 5900 vluchten voor haar rekening, terwijl er normaal gesproken slechts 5400 vliegtuigen op jaarbasis landen. Dat heeft te maken met grootschalig onderhoud van de Buitenveldertbaan en de NAVO-top eind juni.

De ‘kleine baan’ is slechts 2014 meter lang en 45 meter breed. Hoewel Schiphol de start- en landingsbaan in 2011 gereed maakte voor widebodies, blijft de OVV alles behalve enthousiast. Vorig jaar concludeerde de OVV weliswaar dat de landingsbaan ‘in principe geschikt’ is voor widebodies, maar de systemen stammen nog uit de jaren negentig en de configuratie ‘biedt onvoldoende ruimte voor grote en lange vliegtuigen’.

Schiphol legt de aanbeveling naast zich neer, hoewel die opgevolgd dient te worden. Komende zomer landen er honderden widebodies op de Oostbaan. ‘De Oostbaan is beschikbaar voor al het vliegverkeer en kan veilig gebruikt worden, ook door grote toestellen,’ laat een woordvoerder van de luchthaven aan Het Parool weten. ‘Als deze baan niet gebruikt mag worden door grote vliegtuigen, ontstaan elders risico’s en neemt de druk op andere banen toe, zoals bij slechte weersomstandigheden.’

Onopgemerkt

De aanleiding voor het rapport van de OVV was een incident met een Delta Airbus A330-300. Het toestel, afkomstig uit Detroit, belandde driehonderd meter vóór de Oostbaan in het gras. Vanwege haar snelheid reed de machine alsnog het asfalt op en kwam het veilig tot stilstand. In de tussentijd reed het vliegtuig echter meerdere lampen kapot en er bleven brokstukken achter op de baan.

Geen van de 233 inzittenden raakte gewond en het incident bleef onopgemerkt tot twee uur later. Bij de controle van de Airbus bleek het onderstel beschadigd en op de romp waren meerdere moddervegen zichtbaar. Inmiddels waren reeds tientallen andere toestellen op diezelfde baan geland.

Landing op zicht

Nadat men de ravage aan de baan opmerkte, kwam de OVV direct in actie. Op diezelfde ochtend constateerde de veiligheidsraad binnen twee uur tijd nog eens negen landingen op Schiphol die ‘te kort’ waren. De widebodies raakten weliswaar direct het asfalt, maar landden niet in het aangewezen vak, waaronder drie Airbussen die de grond precies op de drempel raakten.

De OVV is inmiddels een nieuw onderzoek gestart. Daarin beoordeelt de onderzoeksraad in hoeverre Schiphol gehoor geeft aan de verordening. Ondertussen ontvangen piloten het advies het laatste deel van de landing op zicht uit te voeren.