Wereldleiders de dupe van luchthavenchaos Moskou

In het Russische luchtruim is chaos ontstaan na een derde dag droneaanvallen vanuit Oekraïne. Hoewel de luchthavens rondom Moskou niet langer gesloten zijn, is de situatie nog altijd chaotisch.

Afgelopen week kwamen de luchthavens nabij Moskou veelvuldig in het nieuws vanwege droneaanvallen. Oekraïne zou de onbemande vliegtuigjes afsturen op Moskou in haar strijd tegen de Russen. Ook woensdag was het weer raak. Volgens het Russische ministerie van Defensie zouden er 542 drones zijn neergehaald net zoals enkele raketten. Dit maakt het de grootste droneaanval vanuit Oekraïne sinds de Russische invasie in februari 2022.

Om die reden sloten verschillende Russische luchthavens de deuren. Verschillende luchtvaartmaatschappijen als Aeroflot, Pobeda en S7 waarschuwden voor annuleringen. Als gevolg strandden ruim zestigduizend reizigers op vliegvelden overal in het land, aldus de Russische luchtvaartautoriteiten.

Ook een enkele wereldleider wist zijn bestemming tot nu toe niet te bereiken. Volgens Reuters Persbureau kwam de Servische president Aleksandar Vučić niet verder dan Baku, Azerbaijan. Zijn bezoek, dat onderwerp is van flinke kritiek vanuit Brussel, kreeg ook al te maken met eerdere tegenslag. De Baltische Staten Litouwen en Letland sloten het luchtruim voor de Servische president waarna hij moest uitwijken naar de Kaukasus. Inmiddels zou hij zijn geland in Moskou.

Parade

Behalve de Servische Vučić, reizen naar verluidt 28 andere wereldleiders af naar Moskou. Ze zijn daar voor de 9 mei-parade die aanstaande vrijdag plaatsvindt in de Russische hoofdstad. Dit jaar vieren de Russen de tachtigste verjaardag van de overwinning op Nazi-Duitsland. Voorgaande parades zagen een geslonken arsenaal aan militair materieel.

De eregast van de 9 mei-parade is de Chinese president Xi Jin Ping. Hij bereikte woensdagochtend Moskou wel, ondanks de grote drone-aanval die op dat moment plaatsvond. Volgens Russische bronnen heeft de Chinese president eerst een gesprek met Poetin, voorafgaand aan de parade. Andere leiders zijn nog onderweg.