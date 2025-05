Trump-woede over Air Force One heeft effect

Boeing heeft voorgesteld de nieuwe Air Force One toestellen toch al in 2027 te leveren. De Amerikaanse vliegtuigbouwer zou de machines op een versneld traject willen zetten om aan de wensen van Trump te voldoen.

Tijdens zijn eerste termijn bestelde Trump al de nieuwe Air Force One-toestellen. Hij had een nieuw ontwerp klaarliggen en een grote zak met geld. De Air Force One, die enkel zo heet zodra de president aan boord is, zou wederom een Boeing 747 betreffen. Bovendien zou het om grotere 747-8’s gaan in plaats van de huidige 747-200. De machines hadden in 2024 geleverd moeten worden.

Inmiddels is de leverdatum vertraagd tot en met 2029. Volgens Boeing ligt dit aan personeelstekorten, problemen met de leveringen van het interieur en de afronding van het ontwerp voor de bekabeling. Daardoor duurt de ombouw van de vliegtuigen, inclusief installatie van geavanceerde beveiligings- en communicatiesystemen, veel langer dan aanvankelijk verwacht.

Boeing maakt nu bekend de toestellen volgens een versneld tijdschema te willen gereedmaken. De datum is nog onduidelijk maar de fabrikant kijkt naar 2027, aldus Darlene Costello, hoofd aanbestedingen voor de Amerikaanse luchtmacht. Volgens Costello kijkt Boeing naar eisen die mogelijk zouden moeten worden versoepeld om die datum te halen. Daarover praat de vliegtuigbouwer met het team van Trump.

Qatar

Dat Boeing plotseling met deze boodschap komt, geldt niet helemaal als een verrassing. Begin deze maand werd bekend dat Trump de touwtjes zelf in handen neemt. Hij schakelde defensieaannemer L3Harris Technologies in om een voormalige Boeing 747-8 van de Qatarese regering om te bouwen tot een tijdelijke Air Force One, meldde een bron aan persbureau Reuters.

De Jumbojet vliegt waarschijnlijk naast de huidige Air Force One-toestellen, die veel onderhoud behoeven. Desondanks mist de Qatarese 747 belangrijke veiligheidsgaranties. Wegens het lagere veiligheidsniveau vliegt de machine daarom zeer waarschijnlijk voornamelijk binnenlandse vluchten. De oude Air Force One-toestellen worden dan internationaal ingezet.