Airlines scoren in handelsdeal met Trump

Het Britse luchtvaartconcern IAG is naar verluidt onderdeel van een handelsdeal met Trump. Donderdagavond bereikten de Britten en Trump een akkoord over de aanschaf van Boeings ter waarde van miljarden.

In de deal koopt het Britse IAG ongeveer dertig Boeing 787 Dreamliners, aldus Bloomberg. Voor welke maatschappij deze vliegtuigen precies bestemd zijn, is onbekend; IAG is het moederbedrijf van British Airways, Aer Lingus, Iberia en Vueling. Met de deal zou ongeveer tien miljard euro gemoeid zijn. Dat is een flinke opsteker voor Boeing, dat te maken heeft gehad met vele problemen in de afgelopen jaren.

Behalve Boeing, kan ook het Amerikaanse General Electric een flinke opsteker krijgen. Het bedrijf is één van de twee motorfabrikanten voor de Dreamliner en levert de General Electric GEnx. Desalniettemin is die bewering nog niet in beton gegoten. De andere fabrikant is het Britse Rolls-Royce die de Rolls-Royce Trent 1000 levert. Het is eveneens mogelijk dat de Britse motorfabrikant aanhaakt om de politieke banden tussen beide landen te versterken.

Perspectief

De deal geeft Boeing even weer wat lucht. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. Hoewel de eerste kwartaalcijfers van dit jaar positief waren, zijn de uitdagingen nog altijd erg groot. Behalve de nasleep van 737 MAX-incidenten en de enorme staking waar de Amerikaanse vliegtuigbouwer in het najaar mee te maken kreeg, mogen Boeing-vliegtuigen niet langer worden geleverd in China.

Waar het met IAG juist een goede deal scoort, is het perspectief voor Boeing in China een stuk nauwer. Eind vorige maand maakte de Chinese overheid bekend dat Boeing-vliegtuigen niet langer welkom zijn in het land. Resultaten daarvan waren direct zichtbaar toen twee 737 MAX-vliegtuigen vanuit China terugkeerden naar de Verenigde Staten.