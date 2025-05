Nieuwe impuls voor vliegende taxi

Honeywell en Vertical Aerospace gaan nog nauwer samenwerken. Door meer kennis te delen moet een vliegende taxi VX4 dichterbij komen.

Honeywell Aerospace heeft zijn samenwerking met Vertical Aerospace uitgebreid. Samen werken de twee bedrijven aan de ontwikkeling van de VX4, een elektrisch verticaal opstijgend en landend vliegtuig (eVTOL) dat dienst moet gaan doen als vliegende taxi. In een gisteren aangekondigde overeenkomst melden de partners dat ze gezamenlijk gaan werken aan de certificering van belangrijke systemen, waaronder het aircraft management system en het besturingssysteem met Honeywell’s fly-by-wire technologie. Honeywell is al zes jaar betrokken bij het programma en investeert sinds 2021 in Vertical.

Interceptor

Als onderdeel van deze intensievere samenwerking zal Honeywell ook de zogeheten Inceptor-handbediening gaan leveren voor de VX4 vliegende taxi. Met deze besturingshendels kunnen piloten de VX4 nauwkeurig manoeuvreren via het flight control computer. Volgens Honeywell biedt de Inceptor intuïtieve en uiterst precieze controle, hetgeen naar eigen zeggen essentieel is voor het veilig opereren van eVTOL’s. ‘Onze Inceptor is ontworpen als de lichtste en meest compacte in de industrie, en we zijn er trots op dat Vertical de eerste klant is voor deze nieuwe technologie’, aldus Rich DeGraff, president control systems bij Honeywell Aerospace Technologies. ‘De Inceptor sluit naadloos aan op het compacte fly-by-wire systeem van Honeywell, dat eerder al door Vertical is gekozen. We kijken ernaar uit om deze geavanceerde technologieën samen te integreren in de VX4.’ Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Vertical mikt nu op certificatie van de vierzits VX4 in 2028. Tegen 2030 moeten er ten minste 150 toestellen geleverd zijn. ‘Nu we versneld toewerken naar wereldwijde certificatie en schaalbare productie, is Honeywell met zijn luchtvaartkennis en bewezen staat van dienst de ideale partner voor deze volgende fase’, verklaart Stuart Simpson, CEO van Vertical.