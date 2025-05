Indiase Rafales uit de lucht geschoten

Het conflict tussen India en Pakistan blijft verder escaleren. Naar verluidt zijn er verschillende Indiase toestellen door Pakistan uit de lucht geschoten.

India heeft bij een recent luchtgevecht met Pakistan zware verliezen geleden. Volgens meerdere bronnen zijn drie Rafale-gevechtsvliegtuigen neergehaald. Daarnaast zou ook een Indiase Sukhoi, een MIG en een grote Israëlische verkenningsdrone vernietigd zijn door de Pakistaanse luchtmacht. Tot aan dit gevecht beschikte India over 34 Rafales, een geavanceerd multirole gevechtsvliegtuig dat geschikt is voor een groot scala aan taken in het hoogste geweldspectrum.

Tijdens het circa uur durende luchtgevecht hadden de Indiase Rafales Storm Shadow-kruisraketten aan boord. Deze raketten worden ook veelvuldig ingezet in Oekraïne. Ook waren ze uitgerust met MICA-raketten. Bij de crashsite van het eerste neergehaalde toestel werd een MICA-raket aangetroffen. Opvallend: dit toestel had de staartcode BS-001, wat betekent dat het om de allereerste Rafale ging die aan India geleverd werd. De strijd vond plaats op afstand en het was dus geen klassieke dogfight. Pakistan opereerde boven eigen luchtruim en gebruikte J-10’s. De J-10 is een vliegtuig naar Chinees ontwerp dat deels geproduceerd wordt in Pakistan. Deze toestellen lanceerden PL-15 lucht-luchtraketten.

Ontwikkeling

Voor India en mogelijk ook NAVO-landen is deze gebeurtenis een signaal: luchtgevechtsdominantie is geen vanzelfsprekendheid meer. Moderne westerse toestellen lijken niet noodzakelijkerwijs de bovenhand te hebben. De balans in de luchtoorlogstechnologie lijkt dan ook te verschuiven richting Azië. Verdere details over het luchtgevecht worden nog onderzocht.