Russen in actie tegen eigen Superjet 100

Patriottistische Russen hebben een actie opgetuigd tegen de Sukhoi Superjet 100. Ze willen de machine herbenoemen. Volgens hen doet de naam teveel denken aan Amerika.

Weg met het Engels, dat is wat Russische patriottistische activisten willen. De veteranenbeweging Rusland nam contact op met Poetin-adviseur Jelena Jampolskaya, aldus Telegram-kanaal Aviatorshina. Ze stellen voor de Superjet 100, die sinds 2023 al SJ-100 heet, te hernoemen naar Yak-100 of Yak-121. De benaming is ter ere van Yakovlev, het bedrijf achter de Superjet 100.

De activisten rechtvaardigen de naamsverandering met het feit dat de naam teveel doet denken aan de Amerikaanse kinderidool Superman. Die werd in 1938 bedacht door Jerry Siegel en Joe Shuster. Hij heeft bovenmenselijke krachten, waaronder vliegvaardigheid, ongelooflijke kracht en onkwetsbaarheid, vecht hij voor waarheid, gerechtigheid en de American Way.

Behalve de hekel aan de Amerikaanse superheld, zou het Latijnse alfabet bovendien niet geschikt zijn voor de Russische luchtvaarttradities. Daarbij doelen ze op de niet-Russisch klinkende achtergrond. Eerder kregen vliegtuigen in Rusland benamingen als ‘ту’, naar Tupolev (Туполев), ‘ил’ naar Ilyushin (илюшин). Ze vinden een benaming met Latijns schrift daarom ongepast.

Superjet 100

Rusland produceert en levert de Sukhoi Superjet 100 sinds 2011. Aan boord is plaats voor 63 tot 103 passagiers, afhankelijk van de configuratie. Oorspronkelijk werd de regionale jet vooral gebouwd met Westerse onderdelen. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 wordt de fabrikant echter afgeknepen van Westerse onderdelen. Sindsdien is het toestel gerussificeerd en zijn veel Westerse onderdelen vervangen met lokale.

Het moment van de oproep komt niet geheel onverwachte hoek. Vrijdag 9 mei is namelijk een belangrijke dag voor de Russen. Het is de datum van de Russische herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Er vindt dan een grote parade plaats op het Kremlin. Tegenwoordig nijgt de datum ook steeds meer naar een feest van het nationalisme. Daarbij wordt iedereen geïnstrueerd dat Rusland het meest machtige land ter wereld is.