Slowaakse premier moet behoorlijk omvliegen

De Slowaakse minister-president kreeg te maken met enkele blokkades onderweg naar Moskou. Hij moest een flink stuk omvliegen voor zijn aankomst op zijn bestemming. Hij is daar voor de 9 mei-parade.

Als enige leider van de Europese Unie vloog Robert Fico naar Moskou. Bij aankomst had Fico echter al een flinke reis achter de rug. Normaliter zou de vlucht het luchtruim van Litouwen en Letland passeren om de kortere, directe route boven Belarus te vermijden. Dat is het geval sinds Belarussische president in 2021 een Ryanair-vlucht verplicht liet landen in Minsk en een activist gevangen nam.

In plaats daarvan vertrok de Slowaakse minister-president donderdagmiddag richting het Oosten. De presidentiële jet vloog boven Hongarije en Roemenië, waarna het via de Zwarte Zee, Georgië en de Russische deelrepubliek Dagestan arriveerde in Moskou. Fico kwam rond 21:30 uur lokale tijd aan in de Russische hoofdstad.

Fico is niet de enige. Ook de Servische president Aleksandar Vučić kreeg te maken met dezelfde problemen. Hij vloog, woensdag al, grotendeels dezelfde route als de Slowaakse premier maar moest een tussenstop maken in Azerbeidzjan. Het Russische luchtruim was op dat moment gesloten als gevolg van Oekraïense droneaanvallen op de Russische hoofdstad.

Parade

Vučić en, met name, Fico konden rekenen op flinke kritiek vanuit Brussel. Uitgerekend op de dag dat Europa de 75e verjaardag van de Schuman-declaratie viert, bevinden de leider van een EU-staat en het staatshoofd van een aspirant lid zich in Moskou. EU-buitenlandchef Kaja Kallas riep de Europese leiders daarom op niet naar Moskou af te reizen.

Behalve de Slowaakse Fico en de Servische Vučić, reizen 27 andere wereldleiders af naar Moskou. Ze zijn daar voor de 9 mei-parade die vrijdag plaatsvindt in de Russische hoofdstad. Dit jaar vieren de Russen de tachtigste verjaardag van de overwinning op Nazi-Duitsland. Voorgaande parades zagen een geslonken arsenaal aan militair materieel.

De eregast van de 9 mei-parade is de Chinese president Xi Jin Ping. Hij arriveerde woensdagochtend al in Moskou, ondanks de grote drone-aanval die op dat moment plaatsvond. Volgens Russische bronnen had de Chinese president eerst een gesprek met Poetin, voorafgaand aan de parade.