Transavia retro A321neo moet nog even geduld hebben

Airbus blijft licht achter in het leveren van haar vliegtuigen in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Ook de Transavia A321neo met retro-livery ondervindt de gevolgen.

In het eerste kwartaal van 2025 leverde Airbus 149 vliegtuigen uit de A320neo-familie. Vorig jaar waren dat er nog 167. De terugloop van de afleveringen heeft vooral te maken met problemen in de aanvoerketen. Daarom staan er meerdere toestellen in Hamburg zonder motoren, deze worden “gliders” genoemd. Ook de retro Transavia A321neo wacht nog altijd op haar motoren.

Eigenlijk zou het toestel, waarvan Transavia de livery in januari al presenteerde, begin deze zomer op Amsterdam moeten neerstrijken. Door de problemen met de aanvoerketen komt dat tijdsframe sterk in het nauw. Nadat de motoren zijn geleverd en gemonteerd, moet het vliegtuig ook nog de volledige testprocedure voltooien. Ook dit neemt nog enkele dagen tot een week in beslag.

Op een foto gedeeld op X, is de “glider”-transavia A321neo te zien.

the beautiful new retro Airbus A321neo for @transavia Holland in the 1960s livery is waiting for its engines at Airbus Hamburg, will be PH-YHD pic.twitter.com/SuRs9vZLUC— Dirk Grothe | Aviation Photography (@digro65) May 8, 2025

Feest

Transavia viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom besloot de luchtvaartmaatschappij één Airbus A321neo, registratie PH-YHD, de bijna zestig jaar oude livery te geven. Het oorspronkelijke ontwerp is van Thijs Postma. Het toestel is voorzien van een groene streep op de romp, met de grote, bekende “T” prominent bij de voorste entreedeur. Verder is de staart helemaal groen met een nog grotere “T” van Transavia en is de neus van het toestel zwart afgewerkt.

Transavia beschikt inmiddels over negen A321neo’s, waarvan de jongste in april werd geleverd. Verder zet de airline vijf Airbus A320ceo’s in, die ze leaset van het Litouwse Avion Express. Bovendien verwacht de maatschappij dit jaar nog eens vijf vliegtuigen in ontvangst te nemen, waaronder de PH-YHD.