Brussels Airlines A330 slaat tussenstop compleet over

Een Airbus A330 van Brussels Airlines verscheen afgelopen donderdag pas weer op Brussels Airport nadat die eind vorige week te maken kreeg met een gebarsten cockpitruit.

Het toestel, registratie OO-SFE, maakte zich afgelopen zondag op voor vlucht SN455 vanuit de Belgische hoofdstad in de richting van Entebbe (Uganda). Deze vlucht wordt gecombineerd met een tussenstop in Bujumbura, een stad in Burundi. Het toestel ving haar vlucht 10:50 uur aan. Toen het zich boven het centrum van Afrika bevond, kwam het in een hagelbui terecht.

Brussels Airlines Uçağı Dolu Fırtınasına Girdi



Brussels Havayolları'nın #SN455 Brüksel – Bujumbura uçuşunu yapan OO-SFE tescilli A330 tipi uçağı, dolu fırtınasında hasar aldı. Kokpit ekibi Entebbe'ye divert kararı aldı. Uçağın kokpit camında ve radom kısmında hasar oluştuğu… pic.twitter.com/JUivJb9mmG — HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) May 5, 2025

Hagelbui wordt A330 funest

Als gevolg van de neerslag raakte het cockpitraam volgens AV Herald verbrijzeld. Boven de Democratische Republiek Congo werd besloten niet naar Bujumbura te vliegen, maar een ongeplande landing in Entebbe te maken, het aanvankelijke eindpunt van deze gecombineerde vlucht. De A330 lijnde op voor baan 35 en daalde naar een hoogte van 4.000 voet (omgerekend 1.200 meter) waarna een doorstart gemaakt werd. Daarna maakte de machine een lus om uiteindelijk in noordelijke richting te landen.

Door het gebarsten cockpitraam week de A330 uit naar Entebbe © Flightradar24.com

Dagen aan de grond

Op de grond bleek dat het linkercockpitraam schade opgelopen had, wat ook is te zien op afbeeldingen die op de sociale media verschenen. Brussels Airlines vloog monteurs in om het raam te repareren. De A330 moest noodgedwongen vier dagen aan de grond blijven staan. Bovendien werd vlucht SN481 vanaf Brussels Airport naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi geannuleerd, vermoedelijk omdat door het tijdelijk wegvallen van deze machine niet genoeg toestellen beschikbaar waren. De A330 in kwestie vertrok uiteindelijk afgelopen donderdagnacht weer terug richting Brussel. Rond de klok van 7:10 uur landde de machine daar. Enkele uren later werd het toestel ingezet voor een vlucht naar Douala, een stad in Kameroen.