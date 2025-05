Stappen inbeslagname Russische An-124 gaan verder

Canada wil verdere juridische stappen zetten om de gestrande Antonov An-124 van Volga-Dnepr Airlines op Toronto Pearson International Airport sneller in beslag te kunnen nemen.

De procureur-generaal van Canada startte op 18 maart dit jaar een procedure bij de rechtbank van Ontario, een provincie in het land. ‘Een persoon of entiteit met een belang of recht in de in beslag genomen goederen, heeft de mogelijkheid om bewijs te leveren en deel te nemen aan administratieve en gerechtelijke procedures’, verklaart een anonieme functionaris bij het lokale nieuwsmedium INsauga.

Gestrand in Toronto

Vlak voordat Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, vloog de An-124, registratie RA-82078, met aan boord coronatests naar Toronto. Na de invasie kondigden westerse landen als vergelding sancties af. Drie dagen na aankomst werd het vliegtuig op de luchthaven van Toronto nog steeds gelost, toen Canada net als andere westerse landen het luchtruim sloot voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor was het voor de An-124 praktisch onmogelijk het vliegveld te verlaten.

Rechtszaken over en weer

Een jaar later beweerde de Oekraïense premier Denys Shmyhal dat Canada akkoord was gegaan dat de An-124 geschonken zou worden aan Oekraïne. Pas enkele maanden daarna bevestigde het Noord-Amerikaanse land dat. De machine zou met de overdracht een steentje kunnen bijdragen aan de wederopbouw van het land. Als reactie daarop spande Volga-Dnepr Airlines een rechtszaak aan bij de federale rechtbank van Canada. De luchtvaartmaatschappij beweert niet betrokken te zijn bij de militaire activiteiten van Rusland en stelde dat de An-124 op de luchthaven van Toronto verwaarloosd is, doordat onderhoud uitblijft. Zolang de rechtszaken lopen, blijft het toestel op dezelfde luchthaven staan.