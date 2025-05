Vliegtuigexpo op zijn Mexicaans | Foto’s

Veel lezers kennen ongetwijfeld de luchtvaartexposities van Le Bourget, Farnborough en Berlijn. Wat menigeen wellicht niet weet, is dat in Mexico een vergelijkbaar evenement wordt gehouden. De Feria Aeroespacial de México, afgekort FAMEX, vindt sinds 2015 om het jaar plaats op het gecombineerde civiele en militaire vliegveld ten noorden van Mexico-Stad. Met uitzondering van de COVID-periode kan de FAMEX zich verheugen in een steeds groeiend aantal deelnemers, zowel qua exposanten als zakelijke bezoekers. Net als bij de Europese versies is de laatste dag van het evenement ook geopend voor het algemene publiek. Dat kwam in groten getale op de beurs en vliegshow af. Up in the Sky was eind april aanwezig en maakte een sfeerimpressie.

Bescheiden

Anders dan in Europa is er voor Mexicaanse luchtvaartfans niet veel gelegenheid om moderne straaljagers, of zelfs vliegtuigen en helikopters van de Mexicaanse luchtmacht en Marine van dichtbij te zien. De Mexicaanse luchtmacht is van bescheiden omvang en in Mexico worden geen open dagen georganiseerd. Mexico-Stad is daarnaast een metropool met meer dan 24 miljoen inwoners, dus dat zorgt voor een grote groep geïnteresseerden. De 2025-editie trok naast meer dan vijftig exposanten uit twintig landen ruim honderdduizend bezoekers die circa zeventig toestellen op de grond en in de lucht konden aanschouwen. Daar waren machines bij die wij in Europa kunnen tegenkomen, maar ook vrij zeldzame exemplaren.

Northrop F-5E Tiger II van de Mexicaanse luchtmacht © Up in the Sky

Lockheed C-130K-30 Hercules van de Mexicaanse luchtmacht © Up in the Sky

Eurocopter EC725 van de Mexicaanse luchtmacht © Up in the Sky

Beechcraft T-6C Texan II van de Mexicaanse luchtmacht © Up in the Sky

Imposant

Het Mexicaanse contingent bestond uit verschillende toestellen van de luchtmacht, maar ook van de marine, de Nationale Garde en verschillende andere overheidsdiensten. Mexico beschikt over een aardige transport-, SAR/AEW-, training- en helikoptervloot. Op het gebied van straaljagers moet men het doen met wat er over is van twaalf Northrop F-5E Tiger II jagers die 43 jaar (!) geleden geleverd werden. Van deze twaalf zijn hooguit vijf exemplaren op dit moment operationeel. Het was dus imposant om vier daarvan tijdens de show te kunnen aanschouwen. De toestellen speelden een thuiswedstrijd, want ze zijn gestationeerd op Santa Lucia waar de expo plaatsvond.

Opvallend

Van de meeste andere vliegtuigtypes was een enkel exemplaar aanwezig. Opvallend was het grote aantal Beechcraft T-6C Texan II-trainers tijdens de show. Van dit type beschikt Mexico over bijna zeventig exemplaren. Het land is daarmee na de Verenigde Staten de grootste gebruiker van deze trainer, die is afgeleid van de Zwitserse Pilatus PC-9. Tijdens FAMEX 2025 waren twintig exemplaren te aanschouwen. Een aantal was speciaal voor de show voorzien van een bijzonder kleurenschema om de Braziliaanse en Amerikaanse luchtmachten te eren.

Sikorsky UH-60M Black Hawk van de Mexicaanse Nationale Garde © Up in the Sky

Beechcraft T-6C Texan II van de Mexicaanse Marine © Up in the Sky

Embraer KC-390 van de Braziliaanse Luchtmacht © Up in the Sky

TP-75 van de luchtmacht van de Dominicaanse Republiek © Up in the Sky

Luchtvaartfans

De US Air Force was vertegenwoordigd met twee C-130 Herculessen, een KC-135R tanker en, tot groot genoegen van de lokale luchtvaartfans, een tweetal F-35A’s van het Flight Demonstration Team van de vliegbasis Hill in Utah. Uit Brazilië kwam een Embraer KC-390, Spanje stuurde een Airbus A400M, maar de opvallendste buitenlandse bezoeker was de TP-75 Dulus uit de Dominicaanse Republiek. Dit toestel werd ontwikkeld door het Italiaanse Flying Legend Company. In de fabriek in Sicilië bouwt dit bedrijf replica schaalmodellen van de Embraer Tucano. De luchtmacht van de Dominicaanse Republiek is wereldwijd de enige militaire gebruiker van dit MLA- toestel.

Vliegdemonstraties

Het vliegveld van Santa Lucia/Felipe Ángeles beschikt over drie start- en landingsbanen. Tijdens de expositiedagen vliegt het civiele en militaire verkeer gewoon door. Rond het middaguur wordt het vliegveld echter gedurende een paar uur gesloten, zodat ook vliegdemonstraties kunnen worden uitgevoerd. Wat die zouden inhouden was op voorhand niet bekend gemaakt. De show begon met een gezamenlijke sprong van Mexicaanse en Amerikaanse parachutisten uit een CASA 295. Ze brachten verschillende vlaggen naar beneden.

Twee Beechcraft T-6C Texan II trainers van de Mexicaanse Luchtmacht © Up in the Sky

Airbus A320-200 van Viva © Up in the Sky

Parachutisten sprongen uit een CASA 295 © Up in the Sky

Casa 295M van de Mexicaanse Luchtmacht © Up in the Sky

Transporttoestellen

Daarna was het de beurt aan de medium en zware transporttoestellen. De Embraer KC-390 gaf een korte show, gevolgd door de Spaanse A400M. Deze kist deed zijn best om het publiek en de potentiële klanten te imponeren met negentig-graden bochten en een korte landingsafstand. Vervolgens kwam de F-35A in actie, gevlogen door Captain Melanie Kluesner, callsign ‘Mach’. Mach is na Major Kristin Wolfe (‘Beo’) de tweede vrouwelijke USAF vlieger die de F-35- demonstratievluchten uitvoert. Al voor de vlucht trok Mach veel bekijks van het (vooral mannelijke) Mexicaanse publiek. Na de indrukwekkende demonstratievlucht was de bewondering alleen maar toegenomen.

Verrassing

Een echte verassing was de formatievlucht van drie Mexicaanse F-5’s, twee F-5E’s en een F-5F- tweezitter. Zij gaven een mooie demonstratie, weliswaar niet te vergelijken met de 5th generation F-35 ervoor, maar het viel bij het publiek zeer in de smaak. Het lokale Aguilas Aztecas demonstratieteam vloog daarna voor met zes Beechcraft T-6C-trainers. De show werd afgesloten met een formatievlucht van negen toestellen van hetzelfde type.

Hoewel misschien qua omvang niet te vergelijken met de grote shows in Europa, Midden-Oosten en Azië is de afdronk van de FAMEX heel positief: een grote diversiteit aan vliegtuigen en vooral een uitermate vriendelijke atmosfeer. Kom maar op met FAMEX 2027!

Demo F-35A van de US Air Force © Up in the Sky

Airbus A400M van de Spaanse luchtmacht © Up in the Sky

F-35A van de US Air Force © Up in the Sky

Captain Melanie ‘Mach’ Kluesner aan de controls van de F-35A © Up in the Sky

Up in the Sky wishes to thank Mayor Zaragoza Cortes for his excellent cooperation.