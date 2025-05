Air France schiet KLM te hulp

Het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT) heeft Air France toestemming verleend om toestellen met bemanning (wetlease) in te zetten voor KLM op de route tussen Amsterdam Schiphol en New York JFK. De vergunning geldt van 1 juli tot en met 31 oktober 2025. Hoewel nog niet duidelijk is of KLM hier daadwerkelijk gebruik van gaat maken, komt de goedkeuring op een strategisch moment voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

KLM kampt momenteel met een tekort aan widebody-vliegtuigen doordat zeven Boeing 787 Dreamliners aan de grond staan. De oorzaak ligt bij een fout in een onderdeel dat wordt gebruikt tijdens het tanken. Hoewel dit onderdeel identiek is aan dat van de Boeing 777, waarvoor de gebruiksprocedure correct is, geldt voor de 787-toestellen een afwijkende instructie. ‘KLM heeft daarom besloten de onderhoudswerkzaamheden aan de zeven betrokken 787’s zo snel mogelijk volgens de correcte voorschriften uit te voeren,’ aldus een woordvoerster bij BNR. Ze benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is geweest.

De uitval van de toestellen leidt tot annuleringen van intercontinentale vluchten. Zo gingen aan het begin van de maand drie langeafstandsvluchten niet door: KL611 naar Chicago, KL615 naar Portland en KL685 naar Mexico-Stad. Ongeveer 650 reizigers werden hierdoor getroffen. KLM probeert waar mogelijk vervangende vliegtuigen in te zetten of passagiers om te boeken.

Mocht KLM besluiten toestellen van Air France in te zetten, dan heeft het toegang tot een ruime vloot aan langeafstandstoestellen zoals A350’s, B777’s en B787’s. Beide luchtvaartmaatschappijen vallen onder de Air France-KLM Group, waardoor samenwerking relatief eenvoudig te realiseren is.