Nieuwe airlines welkom op Schiphol

Hoewel het aantal vluchten op Schiphol vanaf 1 november komend jaar gereduceerd gaat worden, houdt slotcoördinator Hugo Thomassen de deur voor nieuwe luchtvaartmaatschappijen open.

Vanaf eind komend jaar neemt het aantal vluchten af van jaarlijks 500.000 naar 478.000, werd afgelopen donderdagavond bekend. Op het eerste gezicht lijkt het voor nieuwe airlines lastiger een plekje op Schiphol te bemachtigen. Echter, sommige hebben tijdelijke slots, waaronder het IndiGo van voormalig KLM-topman Pieter Elbers, dat vanaf komende zomer Schiphol aandoet. ‘De kans is groot dat een deel van deze vluchten vanaf november niet meer door kan gaan vanwege de krimp, omdat er minder tijdelijke slots zijn’, aldus Thomassen in De Telegraaf.

Minder nachtvluchten

Om de krimp was veel te doen. Luchtvaartmaatschappijen zijn het er niet mee eens en ook Brussel stelde dat Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, geen juiste berekening voor reductie van het aantal vluchten gemaakt heeft. Toch wordt de krimp doorgezet. Deze houdt eveneens in dat het aantal nachtvluchten op Schiphol met 5.000 slots beperkt wordt, een forse tegenvaller voor Transavia, omdat veel vluchten (heel) vroeg in de ochtend vertrekken en na twee of drie slagen laat in de avond terugkeren. Voor hen geldt niets anders dan de vluchten verplaatsen naar overdag. Thomassen laat weten dat deze transitie al resulteert in een reductie van het aantal vluchten.

Klappen voor vrachtsector

De vrachtsector ondervindt eveneens de gevolgen van de krimp. Doordat er minder tijdelijke slots op Schiphol zijn, neemt de flexibiliteit voor vrachtmaatschappijen af. Maarten van As, voorman van Air Cargo Netherlands (ACN) vreest dat netwerkexpediteurs uitwijken naar andere Europese luchthavens. ‘Men gedraagt zich als een stel kikkers in een pan met kokend water. Waar is de minister van Economische Zaken en de Rijksdienst voor ondernemen? Ze zijn totaal onzichtbaar’, aldus Van As.