Te dure Trump-Tarief-Boeings, en wat nu met Schiphol? | Podcast

Goof & Goot palaveren voort! Over een krimpend Schiphol, dat van Barry Madlener gerust nog wel wat groeien mag. Over te dure Trump-Tarief-Boeings, die collega Airbus óók niet bouwen wil. Of kan. Of mag.

Over het dreigende gevaar van MAGA-petjes. Over de officiële brief van Schoof, die reageert op Goof! En ook de Boeing Business Jet van Koning Willem komt aan de orde, evenals diens Bijbeun-Baan als Eerste Officier bij de Grote Blauwe. En verder gaat het, in razende vaart, van de bekende hak op de even bekende tak: over vroegere vrouwen, die maar liefst drie kussentjes nodig hadden om hun vak als piloot naar behoren te kunnen uitoefenen. Steve’s Upset Recovery Class komt ter sprake: de o-zo-welkome onderbreking van de vliegopleiding, die verder grotendeels in duistere & bedompte Full Moving Simulators plaatsvindt, rijkelijk afgevuld met de onwelriekende dampen van peentjeszweet en door aanhoudend schudden & schommelen opgewekte flatulentie.

Welaan, Goof en Goot eindigen met een welgemeend advies: wilt u in een vliegtuig de wonderlijke relatie tussen neusstand en snelheid doorgronden? Alsmede het altijd wat spookachtige en verraderlijke haak-effect? Ga dan zweven, young man!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

