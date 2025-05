Embraer verandert plan vrachtvliegtuig

Embraer schuift de plannen voor een vrachtvariant van de E195 voorlopig op de lange baan. De fabrikant legt haar focus nu op een ander type.

In 2022 kondigde Embraer de vrachtversies van de E190 en E195 aan. De toestellen moeten een alternatief bieden voor oudere vrachtvliegtuigen en inspelen op de groeiende vraag naar e-commerce en gedecentraliseerde logistiek. Onlangs werd echter duidelijk dat de ontwikkeling van de E195F is stopgezet. ‘Onze plannen zijn om dit product [vrachtversie van de E190, red.] op de markt te brengen. Daar ligt onze focus’, aldus Francisco Gomes Neto, CEO van Embraer, in een verklaring.

In januari 2024 kondigde het bedrijf aan te starten met de ombouw van de eerste E195. Deze conversie heeft daarentegen tot op heden nog niet plaatsgevonden. De topman gaf in zijn toespraak aan dat pas wordt nagedacht over een vrachtversie van de E195 als de E190F een succes blijkt te zijn. Waarom Embraer ervoor heeft gekozen om voorlopig af te zien van het langere vliegtuig, is niet duidelijk.

Certificatie

De E190F maakte zijn eerste vlucht in april 2024 en werd in juli van dat jaar voor het eerst getoond op de Farnborough Airshow. Na deze presentatie ontving het type goedkeuring van zowel de Amerikaanse FAA als de Braziliaanse ANAC. In februari 2025 ontving de E190F ook de benodigde certificatie van de European Union Aviation Safety Agency (EASA). Dankzij deze goedkeuring mag het vrachtvliegtuig vrijwel wereldwijd worden ingezet.