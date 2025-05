KLM-top krijgt minister van Financiën achter zich aan

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) is niet te spreken over de bonusuitkeringen die vorig jaar aan de KLM-top zijn uitgedeeld.

Uit de jaarcijfers van 2024, die in maart verschenen, bleek al dat de resultaten over het afgelopen jaar tegenvielen. De omzet steeg weliswaar, maar vanwege kostenstijgingen daalde het operationele resultaat met ruim 200 miljoen euro. KLM benadrukte dat de kostenbesparingen die het bedrijf vorig jaar inzette, ook dit jaar worden doorgezet. Zo schrapt de maatschappij enkele honderden banen en worden cabine-indelingen van meerdere vliegtuigtypen aangepast zodat er meer stoelen in kunnen. Bovendien verlopen meerdere cao-onderhandelingen moeizaam, onder meer omdat de KLM-top een nullijn in verschillende bedrijfstakken wil en het personeel zodoende vraagt onderdeel uit te maken van de ingezette kostenbesparingen.

Nu blijkt uit het jaarverslag dat er vorig jaar 530.950 euro aan bonussen is uitgedeeld aan de KLM-directie. Dat is 32 procent meer dan het jaar ervoor, ondanks de tegenvallende resultaten en de looneisen richting het personeel. Ook ontvingen directieleden extra langetermijnbeloningen in de vorm van aandelenpakketten ter waarde van bijna acht ton, en werden bovendien de basissalarissen van de directie verhoogd.

Minister maakt bezwaar

Heinen noemt de bonusuitkeringen tegenover De Telegraaf ‘zeker in de huidige tijd, waarin offers van het KLM-personeel worden gevraagd, zeer ongepast’. ‘Hoge bonussen dragen niet bij aan de kostenbesparingen en uitdagingen waar KLM voor staat. Vorig jaar april heeft het ministerie van Financiën bij de aandeelhoudersvergadering dan ook tegen de verruiming van het beloningsbeleid van KLM gestemd. Ook ik zal dit jaar bij de aandeelhoudersvergadering bezwaar maken’, citeert de krant. De Nederlandse Staat houdt op dit moment nog een kleine zes procent van de aandelen in KLM.