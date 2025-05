Ook gevolgen voor COMAC door hoge tarieven

In China leek vooral Boeing de dupe te zijn van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Toch wordt ook het Chinese COMAC benadeeld.

Nu China Boeing-toestellen weert, kan COMAC profiteren van het ontstane gat in de markt met de C919, een concurrent van de 737 MAX en de Airbus A320neo. Toch zouden de vliegtuigen van de Chinese fabrikant alsnog aanzienlijk duurder kunnen uitvallen. Dit komt doordat het bedrijf grotendeels afhankelijk is van leveranciers uit Europa en de Verenigde Staten. Volgens een analyse van de Bank of America telt de C919 maar liefst 48 leveranciers uit de VS, 26 uit Europa en slechts veertien uit China. Zo komen de wielen en remmen van Honeywell, de zwarte dozen van General Electric (GE) en aluminium componenten voor de romp van Arconic, allemaal Amerikaanse bedrijven.

Verder worden de Leap-1C-motoren van de C919 geleverd door CFM International, een joint venture van GE (VS) en Safran (Frankrijk). Hoewel China werkt aan een eigen alternatief, de CJ-1000A, is deze nog niet operationeel. Vooralsnog lijken de gevolgen voor COMAC beperkt. China heeft voor sommige Amerikaanse producten, waaronder luchtvaartonderdelen, uitzonderingen gemaakt bij het verhogen van de handelstarieven. Toch kunnen nieuwe Amerikaanse besluiten de productie alsnog belemmeren.

Blokkeren

Tijdens de vorige ambtstermijn van president Trump liepen de spanningen tussen beide landen ook al hoog op. De VS overwogen toen de export van apparatuur en onderdelen aan de COMAC te blokkeren. Het plan werd in 2020 werd besproken maar zou nog steeds kunnen dienen als tegenmaatregel van de VS om de Chinese luchtvaartindustrie te treffen.