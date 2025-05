Opnieuw gevaarlijke storing op luchthaven New York

Voor de tweede keer in twee weken tijd kreeg de luchthaven van New York Newark te maken met een storing. Alle radarsystemen vielen volledig uit.

De verstoring vond vrijdagochtend plaats bij de Terminal Radar Approach Control (TRACON) in Philadelphia, die het aankomende en vertrekkende verkeer rond Newark coördineert. Doordat zowel de communicatie- als de radarsystemen uitvielen had de luchtverkeersleiding ongeveer negentig seconden lang geen zicht op het vliegverkeer rond de luchthaven. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het voorval.

Slechts twee weken eerder vond er een identiek incident plaats. Door een kabelbrand viel alle systemen eveneens voor negentig seconden uit. Meerdere luchtverkeersleiders liepen naar verluidt door de stroomuitval een traumatische ervaring op. Een vakbond bevestigde dat sommige medewerkers zich sindsdien ziek hebben gemeld. Volgens een speciale regeling voor federale werknemers mogen verkeersleiders die een dergelijke ervaring meemaken maximaal 45 dagen met verlof.

Minder vluchten

Als gevolg van het voorval kampt de luchthaven nu met een groot tekort aan personeel bij de verkeersleiding. De afgelopen twee weken werden al honderden vluchten geannuleerd en liepen veel andere vluchten vertraging op. Sean Duffy, de Amerikaanse minister van Transport, wil het aantal vluchten van en naar Newark Airport tijdelijk verminderen om de vluchtverstoringen te verminderen.