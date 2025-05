Passagier filmt bijna-botsing | Video

Een passagier van een Cessna 172 filmde een gevaarlijk incident tijdens de landing op een Canadees vliegveld. De piloot moest een doorstart maken om een botsing te voorkomen.

Het voorval vond plaats tijdens de landing op Powell River Airport, in het westen van Canada. Op de beelden van de passagier is te zien hoe de nadering aanvankelijk soepel verloopt, totdat het toestel enkele tientallen meters voor de landingsbaan komt. Plots verschijnt een andere Cessna 172, met registratie C-GFJH, boven in beeld en daalt vlak voor het andere vliegtuig langs. De piloot van het eerste toestel maakte direct een doorstart en wist zo een botsing op een haar na te voorkomen.

The other guy was a student pilot not following proper procedures at an uncontrolled airport. pic.twitter.com/onPlZmZcW6 — Combat Learjet (@Combat_learjet) May 11, 2025

De oorzaak van de bijna-botsing is nog onduidelijk. Waarschijnlijk speelde het feit dat het incident plaatsvond op een ongecontroleerd vliegveld, een luchthaven zonder luchtverkeersleiding, een rol. In een dergelijk luchtruim moeten piloten zelf hun positie en intenties doorgeven via een radiofrequentie om voldoende separatie te houden en botsingen te voorkomen. Dit betekent dat de havendienst geen klaringen verstrekt, maar alleen luchthaveninformatie biedt, zoals het weer en het actuele baangebruik. Het niet correct volgen van de procedures voor een ongecontroleerd vliegveld kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Fataal

In februari vond een soortgelijk ongeluk plaats in de Verenigde Staten. Een Cessna 172 van een Amerikaanse vliegschool raakte vlak voor de landing in Arizona beschadigd na een botsing met een Lancair 360. De Lancair stortte vervolgens naast een taxibaan neer en vloog in brand. Beide inzittenden kwamen daarbij om het leven. Waarschijnlijk speelden de toegenomen vliegactiviteit op het vliegveld en het ontbreken van luchtverkeersleiding een rol bij dit tragische ongeval.