Trump krijgt ‘vliegend paleis’

In een opmerkelijke ontwikkeling is voormalig president Donald Trump voornemens een ultraluxe Boeing 747-8 van de Qatarese koninklijke familie in te zetten als tijdelijke Air Force One. Het toestel, naar verluidt zo’n 400 miljoen dollar waard en ingericht als een ‘vliegend paleis,’ zou worden overgedragen aan de Amerikaanse luchtmacht en na Trumps tweede termijn worden ondergebracht in zijn presidentiële bibliotheek.

De 13 jaar oude widebody-jet, uitgerust volgens VVIP-standaarden, werd eerder dit jaar door Trump persoonlijk bezichtigd in West Palm Beach. Defensieaannemer L3Harris Technologies is al ingeschakeld om het toestel te voorzien van presidentiële beveiligings- en communicatiesystemen. Het zou de eerste keer zijn dat een buitenlands staatshoofd een dergelijk kostbaar vliegtuig schenkt voor Amerikaans presidentieel gebruik.

Hoewel juridische analyses van het Witte Huis en het ministerie van Justitie stellen dat de schenking legaal is, omdat het vliegtuig aan de overheid wordt gegeven en niet persoonlijk aan Trump, roept de overdracht toch grote ethische vragen op. Critici vrezen buitenlandse beïnvloeding en belangenverstrengeling, zeker omdat Trump Qatar binnenkort bezoekt.

De Qatarese 747 moet een tijdelijke oplossing bieden voor de vertraging in Boeing’s officiële Air Force One-programma. Tijdens Trumps eerste termijn werd al opdracht gegeven voor de bouw van nieuwe toestellen, gebaseerd op de grotere Boeing 747-8 in plaats van de huidige 747-200’s. De levering, oorspronkelijk gepland voor 2024, is inmiddels uitgesteld tot 2029 wegens personeelstekorten en technische problemen. Boeing onderzoekt nu de mogelijkheid om de toestellen alsnog in 2027 op te leveren, waarbij wellicht concessies in de specificaties nodig zijn. De gesprekken daarover worden momenteel gevoerd met Trumps team.

De tijdelijke Qatarese 747, met beperktere beveiliging, zal vermoedelijk vooral binnenlandse vluchten uitvoeren. De bestaande, verouderde VC-25A’s blijven voor internationale reizen beschikbaar.