Air France-KLM profiteert mee van investering

Delta Air Lines en Korean Air nemen samen een belang van 25 procent in de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet, waarmee ook Air France-KLM de vruchten plukt van deze internationale deal. De strategische zet versterkt de positie van het Frans-Nederlandse concern op de Noord-Amerikaanse markt, en biedt nieuwe kansen voor uitbreiding van het wereldwijde routenetwerk.

Delta investeert 330 miljoen dollar voor een belang van 15 procent in WestJet, terwijl Korean Air 220 miljoen dollar betaalt voor 10 procent. Beide maatschappijen onderhouden al jaren een nauwe samenwerking met WestJet, onder meer via codesharing. Als onderdeel van de overeenkomst behoudt Delta het recht om 2,3 procent van haar belang door te verkopen aan Air France-KLM voor 50 miljoen dollar. Daarmee breidt ook Air France-KLM haar invloed uit binnen het Noord-Amerikaanse luchtverkeer.

De samenwerking is van groot strategisch belang: via het uitgebreide netwerk van WestJet krijgt Air France-KLM toegang tot nieuwe Canadese bestemmingen, en kan het de overstapmogelijkheden voor passagiers in zowel Europa als Noord-Amerika verbeteren. Bovendien biedt het partnerschap op termijn kansen voor een verdiepte samenwerking in de vorm van gezamenlijke marketing, betere aansluitingen en gedeelde faciliteiten op luchthavens.

Voor Delta is de investering onderdeel van een bredere strategie waarbij de Amerikaanse maatschappij kapitaal steekt in buitenlandse partners, waaronder ook Air France-KLM, Virgin Atlantic, LATAM en Aeromexico. ‘Samen met onze partners transformeren we het internationale luchtverkeer,’ zei Delta-topman Ed Bastian. ‘WestJet is een wereldklassemaatschappij die perfect past binnen onze visie.’