Boeing mag weer landen in China

Het verbod op Boeing-vliegtuigen in China is opgeheven. Boeing is weer welkom in het land en mag vliegtuigen leveren aan Chinese maatschappijen. Het is onderdeel van een gesloten deal tussen de Amerikaanse en de Chinese overheden.

Nadat Trump aankondigde importheffingen op te leggen aan landen wereldwijd, werd Boeing een speelbal in dit conflict. Het Amerikaanse paradepaardje werd van de Chinese markt geweerd. Sindsdien mocht het geen toestellen meer leveren aan Chinese klanten. Verder moesten Chinese airlines stoppen met de koop van luchtvaartgerelateerde apparatuur en onderdelen van Amerikaanse bedrijven.

Volgens Bloomberg is die periode inmiddels weer voorbij. Het persbureau meldt dat de Chinese overheid Boeing weer toestaat op de Chinese markt. Deze stap is het gevolg van een overeenkomst die China en de Verenigde Staten vorige week sloten in Genève. Daarin schroefden beide landen onder andere de importheffingen aanzienlijk terug en hervatten ze de handel weer gedurende een periode van negentig dagen.

Schade

Desalniettemin is de schade al geleden. Enkele Boeing 737 MAX-toestellen keerden terug naar de Verenigde Staten omdat ze niet langer welkom waren in China. Chinese maatschappijen zijn goed voor ongeveer tien procent van de backlog van de Amerikaanse vliegtuigbouwer en er vielen dan ook flinke gaten in het afleverschema.

Ondanks de interesse van diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Malaysia Airlines en Air India, om de slots van de Chinese maatschappijen over te nemen, bleef Boeing afwachtend. De Amerikaanse fabrikant keek de kat uit de boom en besloot te wachten op stabiliteit. Die afwachtende houding lijkt nu zijn vruchten af te werpen, nu Boeing weer toestellen naar China mag exporteren.

Het blijft echter onzeker welke stappen Chinese maatschappijen nu ondernemen. De grootste Chinese luchtvaartmaatschappijen, Air China, China Eastern en China Southern, hebben gezamenlijk een order uitstaan voor maar liefst 179 Boeings.