EasyJet-vlucht naar Zwitserland trekt veel bekijks 

De A320neo van easyJet die maandagochtend naar Basel vloog, werd bij aankomst enthousiast onthaald. Het toestel bracht fans van London Gatwick naar de Zwitserse stad voor het Eurovisie Songfestival dat daar deze week plaatsvindt.

Rond 13:00 lokale tijd steeg de easyJet-A320neo, registratie G-UZHS, op vanaf London Gatwick. Hoog in de lucht was de feeststemming al volop aanwezig. Passagiers zwaaiden met vlaggen, het vliegtuig was feestelijk versierd en de aanwezigheid van enkele drag queens droeg bij aan de uitgelaten sfeer. De leden van de Songfestival-fanclub zongen tevens luidkeels aan boord en hadden veel plezier. Na een kleine anderhalf uur in de lucht landde de A320neo op de luchthaven van Basel.

Bij de landing stond een grote groep enthousiaste easyJet-medewerkers, fans en media klaar om het toestel te verwelkomen. Iedereen was uitgedost in easyJet-oranje waarna het tijd was voor foto’s en feest op de grond. Op dinsdag 13 mei en donderdag 15 mei vinden de twee halve finales van het festival plaats. De week eindigt zaterdagavond 17 mei met de grote finale en een nieuwe winnaar.

Thank you so much @easyJet for an incredible & fantastic start to our (@JackFeeehan) Eurovision week in Basel.Honestly from start to finish,so enjoyable,welcoming & enthusiastic flight,staff from check-in to flight to landing were superb. @GingerJohnson_ was such a fantastic host pic.twitter.com/bJloS35fMj— Mark 🇬🇧👨🏻‍🚀🇳🇴🐺🍌 (@20MarkF) May 12, 2025

Geen toeval

De inzet van het toestel met registratie G-UZHS op de route tussen London Gatwick en Basel is geen toeval. Het vliegtuig heeft een speciale livery voor het liedjesfestijn, met confetti en de leus ‘het is jouw show, ga erop uit!’. Ook de aankleding aan boord was in songfestival-thema. Zo lagen er bordjes klaar met ‘Douze Points’ en de ‘easyJet X Eurovision’-samenwerking.

EasyJet is voor de tweede keer één van de officiële partners van het evenement. De maatschappij is onder meer met een eigen stand aanwezig in het officiële ‘Eurovision Village’ en brengt haar merk op verschillende manieren onder de aandacht tijdens het festijn. De promotie werkt ook omgekeerd: passagiers op easyJet-vluchten van en naar Zwitserland ontvangen een speciale editie van het inflight magazine en kunnen kiezen uit drankjes met een Eurovisie-thema.