JetBlue viert samenwerking met unieke livery

JetBlue sloeg de handen ineens met Dunkin’ (Donuts) en ontwierp een nieuwe livery voor de Airbus A320. De Amerikaanse bedrijven onthulden het vliegtuig woensdagmiddag officieel.

JetBlue serveert inmiddels al twintig jaar lang koffie van Dunkin’ Donuts aan boord. Om die verjaardag te vieren besloten beide bedrijven samen te werken en een ludieke ode te creëren. Ze doopten een achttien jaar oude Airbus A320, registratie N643JB, in de kleuren van Dunkin’. Het toestel kreeg tevens een toepasselijke, nieuwe naam: ‘Brewing Altitude’.

De machine bestaat uit twee oranje vlakken, die worden gescheiden door een roze, golvende band in het midden. Het roze trekt door tot aan de staart waarop symbolen van Dunkin’ zichtbaar zijn. De romp is verder voorzien van de logo’s van beide bedrijven, met daartussen een gestileerd vliegtuigje dat tevens als een plus-teken fungeert. Dit moet de meerwaarde van de samenwerking met Dunkin’ voor JetBlue symboliseren.

Het toestel rouleert inmiddels weer mee in de dienstregeling van JetBlue. Eind april vertrok het vliegtuig vanuit Boston, Massachusetts, naar Macon, Georgia, voor de verfbeurt. Gedurende twee weken kreeg het vliegtuig de nieuwe kleuren. De eerste vlucht terug in service vond plaats op zaterdag 10 mei, van Orlando, Florida naar Washington Reagan, direct achter het Witte Huis.

Samenwerking

JetBlue en Dunkin’ lanceerden hun samenwerking in 2006. De maatschappij begon met het serveren van Dunkin’s “coffee brews” aan boord van haar vliegtuigen. Dit bleek succesvol, met als gevolg dat JetBlue sinds 2011 exclusief Dunkin’ koffie serveert aan boord van haar vliegtuigen. In de Verenigde Staten is het partnerschap met een koffieketen een belangrijk uithangbord, zo serveren Delta Air Lines en Alaska Airlines koffie van Starbucks en United biedt Illy-koffie aan.

Marty St. George, president van JetBlue, is dan ook trots op de samenwerking. ‘Dunkin’ maakt al bijna twee decennia onderdeel uit van onze JetBlue-reis en we zijn er trots op deze samenwerking te presenteren met een livery die net zo leuk en gedurfd is als de merken erachter. Met ons gedeelde Boston-erfgoed en onze focus op het verrassen van trouwe klanten, brengt deze samenwerking twee favoriete merken samen op een manier zoals alleen JetBlue en Dunkin’ dat kunnen.’