Ryanair-vlucht legt Brusselse luchthaven uren plat

De Brusselse luchthaven Charleroi was dinsdag tijdelijk dicht vanwege een bommelding die was gedaan aan boord van een Ryanair-vlucht die er landde.

De bommelding kwam volgens de luchthaven iets voor 11.00 uur ‘s ochtends binnen. Het betrof een Ryanair-vlucht, die met 166 passagiers aan boord uiteindelijk rond 11.30 uur veilig landde op Charleroi. Na de landing werd het toestel aan de kant gezet en werd er rond het vliegtuig een veiligheidszone van 500 meter gevormd. Daardoor moest de start- en landingsbaan enkele uren gesloten worden, waardoor het vliegverkeer tijdelijk volledig stillag. Meerdere vluchten zijn uitgeweken naar de nabijgelegen luchthavens Brussel Zaventem en Lille.

Inmiddels is de luchthaven weer open, maar naar verwachting hebben vluchten nog de hele middag last van vertragingen. Over de bommelding is vooralsnog geen verdere informatie bekendgemaakt.