Straaljagers zij aan zij met Air Force One | Video

De Amerikaanse President Donald Trump landde dinsdagochtend in Riyadh met de Presidentiële Boeing 747. De aankomst van “Air Force One” leverde spectaculaire beelden op. Trump brengt gedurende vier dagen een bezoek aan verschillende Arabische landen.

Rond 11:00 uur lokale tijd maandagochtend steeg Trump op in de Amerikaanse Presidentiële Boeing 747-200 vanaf een vliegbasis in de buurt van Washington. Midden in de nacht landde de machine op het Engelse RAF Mildenhall voor een pitstop van een klein uur. Het toestel kreeg een korte controle en extra brandstof. Dinsdagochtend rond 09:45 uur landde “Air Force One” in Riyadh.

Een halfuur voor de landing kreeg de 747-200 gezelschap van enkele McDonnell Douglas F-15 Eagle’s. Drie straaljagers van de Royal Saudi Air Force (RSAF) vlogen aan weerszijden van de Presidentiële jet. Volgens journalisten aan boord van “Air Force One” vlogen de F-15’s slechts ‘op korte afstand’ van de Jumbojet. Het leverde in ieder geval spectaculaire beelden op.

President Trump lands in Saudi Arabia after receiving a fighter jet escort through the kingdom’s airspace. pic.twitter.com/JnQtHyBvF1— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 13, 2025

Bezoek

Deze week brengt Trump een bezoek aan respectievelijk Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Naar eigen zeggen is hij daar om deals te sluiten ter waarde van meer dan een biljoen. Er zouden gesprekken gaan plaatsvinden over kunstmatige intelligentie en er zouden wapendeals worden gesloten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het eerste bezoek van een Amerikaanse President niet aan het Verenigd Koninkrijk, Canada of Mexico is.

Weelderig

De ontvangst van de Amerikaanse President was weelderig te noemen. Samen met de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman nam Trump plaats in marineblauwe met gouden stoelen in een luxueus-ogend gebouw van marmer. Behalve weelderige ontvangsten, krijgt Trump naar alle waarschijnlijkheid ook diverse geschenken.

Vorige week bleek al dat de Qatarese Emir een koninklijke Boeing 747-8 schonk aan de Amerikaanse overheid. Het toestel, naar verluidt zo’n 400 miljoen dollar waard en ingericht als een ‘vliegend paleis,’ zou worden overgedragen aan de Amerikaanse luchtmacht en na Trumps tweede termijn worden ondergebracht in zijn Presidentiële bibliotheek.