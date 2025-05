VN-organisatie: Rusland schendt luchtrecht bij MH17

De VN-luchtvaartorganisatie ICAO heeft geoordeeld dat de Russische Federatie verantwoordelijk is voor het neerschieten van Malaysia Airlines-vlucht MH17 in 2014. Volgens de raad heeft Rusland daarmee het zogenoemde Verdrag van Chicago geschonden, dat het gebruik van wapens tegen civiele luchtvaart uitdrukkelijk verbiedt. Het oordeel volgt op een aanklacht die Nederland en Australië in 2022 indienden bij de organisatie.

De ICAO (International Civil Aviation Organization) valt onder de Verenigde Naties en telt 193 lidstaten. Maandag stemde de ICAO-Raad over de zaak, waarna werd vastgesteld dat Rusland zich niet aan de internationale afspraken heeft gehouden. De uitspraak wordt gezien als een belangrijke stap richting gerechtigheid voor de 298 slachtoffers van de ramp en hun nabestaanden.

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) noemt de beslissing ‘goed nieuws’ voor de nabestaanden. Premier Dick Schoof sloot zich daarbij aan en noemde het een ‘belangrijk besluit dat gerechtigheid voor wat er met vlucht MH17 is gebeurd weer een beetje dichterbij brengt.’ Volgens Schoof kan ‘niets het verdriet van de nabestaanden wegnemen, maar we zullen ons blijven inzetten voor waarheidsvinding en om Rusland op alle mogelijke manieren ter verantwoording te roepen voor dit onrecht.’

Volgens het kabinet was de stap naar de ICAO geen reactie op de Russische inval in Oekraïne, maar volgde deze op het Russische besluit om de onderhandelingen met Nederland en Australië af te breken. Die gesprekken waren opgestart nadat beide landen Rusland formeel aansprakelijk hadden gesteld.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald boven het oosten van Oekraïne, in een gebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. Volgens internationaal onderzoek werd het toestel geraakt door een Russische Buk-raket. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders en 38 Australiërs.

In 2022 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat drie mannen, Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko, schuldig waren aan betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig. Zij kregen bij verstek levenslange gevangenisstraffen. Rusland weigerde de mannen uit te leveren.