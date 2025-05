777 wijkt boven Europa plotseling ver af van route

Een Boeing 777-300 van Air India maakte afgelopen maandag boven het zuidoosten van Europa een ommekeer naar het Duitse Frankfurt.

Het toestel, registratie VT-ALQ, vertrok 16:10 uur lokale tijd, bijna vier uur later dan gepland, met vluchtnummer AI188 vanuit het Canadese Toronto naar Delhi, een stad in India. Voordat het in Canada landde, arriveerde het via een tankstop in Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk, vanuit dezelfde Indiase stad. Air India-vluchten hebben afgelopen weken tijdens de oplopende spanningen tussen India en Pakistan een extra tankstop op de Oostenrijkse luchthaven gemaakt, ondanks het luchtruim sinds afgelopen zaterdag naar aanleiding van het staakt-het-vuren weer geopend werd. Air India vermijdt Pakistan nog steeds.

De 777 vloog helemaal van Oost- richting West-Europa © Flightradar24.com

Scherpe bocht

De 777 vloog via de Atlantische Oceaan en de zuidelijke puntjes van Groenland en IJsland ten zuiden van Noorwegen het Europese luchtruim binnen. Daarna deed de machine Denemarken, Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië aan. Echter, boven dat laatste land besloten de piloten ineens een scherpe bocht richting het westen van Europa te maken. Het is onduidelijk of het om een medisch noodgeval ging of dat van de route afgeweken werd, omdat de piloten zich realiseerden dat ze te weinig brandstof bij zich hadden om Delhi in één keer te bereiken.

Landing in Frankfurt

Via Hongarije en Oostenrijk vloog de 777 richting Frankfurt. Tien uur naar take-off landde het toestel daar. Rond de klok van 13:40 uur vertrok het voor het restant van de vlucht. Uiteindelijk landde de machine om 1:30 uur lokale tijd in Delhi, terwijl het conform het vluchtschema 14:15 uur daar had moeten verschijnen.