Vanaf eind deze maand keert KLM terug naar Israël. De maatschappij biedt dan weer vluchten aan naar de Tel Aviv.

Sinds het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook in 2023 hadden vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen hun vluchten van en naar Tel Aviv opgeschort. Ook KLM legde haar vluchten stil. In 2024 werd al een keer geprobeerd de dienstregeling te hervatten: tussen 1 april en 30 juni werd er tijdelijk weer gevlogen. Na drie maanden werd die operatie opnieuw gestaakt vanwege ‘aanhoudende onrust’, onder meer veroorzaakt door droneaanvallen vanuit Iran.

Na een afwezigheid van elf maanden maakt KLM opnieuw de afweging om de route te hervatten. Een woordvoerder laat aan de Volkskrant weten dat het bedrijf Israël inmiddels niet langer als onveilig beschouwt: ‘We zien dat het al een poosje veilig is. Zo vliegt Air France al zo’n drie maanden naar Tel Aviv. Wij wilden ook eerder beginnen, maar hadden langer de tijd nodig om het operationeel te bolwerken’, stelt de maatschappij tegenover De Volkskrant. Vanaf 31 mei zal KLM weer zeven keer per week naar Tel Aviv vliegen.

Risico

Opmerkelijk is dat de beslissing komt kort nadat de luchthaven van Tel Aviv op 4 mei nog werd aangevallen door Houthi-strijders uit Jemen. Bij deze aanval sloeg een ballistische raket in de buurt van de terminal in, waarbij minstens zes mensen gewond raakten. Volgens Israëlische media konden noch de Israëlische noch de Amerikaanse luchtafweer de raket onderscheppen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert nog steeds een rood reisadvies voor de grensgebieden met Gaza, Libanon en Egypte. Voor de rest van Israël geldt sinds 13 januari het advies ‘oranje’: reizen alleen als het strikt noodzakelijk is.

Andere maatschappijen

Terwijl KLM haar vluchten hervat, blijven concurrenten zoals Lufthansa en British Airways voorlopig nog weg uit Tel Aviv. KLM benadrukt dat het zijn eigen veiligheidsbeoordeling maakt. Die afweging wordt gebaseerd op risicoanalyses van een interne afdeling binnen het bedrijf. ‘Dat doen we dagelijks voor alle vluchtroutes en luchthavens waar we landen. We baseren ons daarbij op allerlei bronnen, waaronder de overheid. Uiteindelijk maken we zelf de keuze om ergens wel of niet op te vliegen.’