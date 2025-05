KLM over nieuwe route: ‘Zover is het nog lang niet’

Bas Gerressen, een topman van KLM, ziet ondanks de politieke veranderingen in de Verenigde Staten geen forse vraagafname op de onlangs geïntroduceerde route vanaf Schiphol naar San Diego.

Door de transitie reizen minder Europeanen naar de VS. Air France-KLM zag het aantal boekingen in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,4 procent afnemen. Bovendien constateerde de ANVR dat de ticketverkoop naar dat land met 30 procent daalde. Het zijn vooral de Amerikanen die aan boord stappen naar Europa en vice versa. Uitgerekend begin deze maand opende KLM de route naar San Diego. De onzekerheid weerhield de luchtvaartmaatschappij er niet van af te zien van de nieuwe bestemming.

Geen veranderend vraagpatroon

Sterker nog, van die afname van de vraag merkt KLM weinig, zegt Gerressen. De topman van de luchtvaartmaatschappij denkt dat dit mede te maken heeft dat San Diego in de achtertuin van Los Angeles ligt. ‘Wij hebben ook premium vervoer en zakelijke klanten, dus dat getal van min dertig (van de ANVR, red.) herken ik niet voor ons. Een capaciteitsaanpassing voor vluchten naar de VS zie ik ook niet in de zomer’, licht hij toe bij De Telegraaf.

Routes aanpassen?

Hoelang de onzekerheid van de Europese reizigers aanhoudt, is onduidelijk. Ben Smith, topman van Air France-KLM, liet eerder weten dat als het reisgedrag drastisch verandert, te overwegen de ticketprijzen op routes naar de VS te verlagen. Gerressen denkt eveneens dat KLM mogelijk de bedrijfsvoering naar onder meer San Diego dient aan te passen als de vraag achterblijft. ‘Mocht de negatieve trend naar de VS na de zomer doorzetten, dan zouden we moeten gaan nadenken of we in ons netwerk moeten gaan ingrijpen, maar zover is het nog lang niet.’