Passagiers riskeren boete bij Turkse airlines

Sinds 2 mei geldt er een nieuwe verordening aan boord van vliegtuigen van Turkse luchtvaartmaatschappijen. Passagiers die te vroeg hun stoel verlaten, kunnen worden gestraft.

Het cabinepersoneel kondigt na de landing altijd aan dat passagiers moeten blijven zitten met hun stoelriemen vast totdat het vliegtuig bij de gate is gearriveerd en het ‘riemen vast’-symbool uit is. Toch komt het vaak voor dat passagiers al opstaan zodra het toestel de landingsbaan heeft verlaten of nog aan het taxiën is. De Turkse luchtvaartautoriteit (SHG) heeft nu bepaald dat iedereen die dit doet, wordt aangemerkt als een ‘passagier die in strijd met de voorschriften reist’. De bemanning is voortaan verplicht zulke passagiers te melden bij de autoriteiten, wat kan leiden tot een boete. De hoogte van die boete is echter nog niet vastgesteld.

De autoriteit wil met de maatregel de veiligheid aan boord vergroten. Na de landing kunnen zich namelijk nog onverwachte bewegingen voordoen terwijl het vliegtuig taxiet. Bovendien komt het voor dat passagiers gewond raken wanneer ze hun bagage te vroeg uit de bagagevakken halen. Om die reden wordt de boodschap om na de landing te blijven zitten altijd herhaald. Daarnaast worden passagiers aangespoord om pas op te staan als zij daadwerkelijk aan de beurt zijn om uit te stappen.

Duidelijk signaal

Het blijft nog afwachten hoe streng de maatregel wordt gehandhaafd. Met de aangescherpte regelgeving wil Turkije duidelijk maken dat veiligheid aan boord niet onderhandelbaar is. Voor zover bekend heeft Turkish Airlines al gehoor gegeven aan de nieuwe regelgeving en haar personeel geïnformeerd over de aangescherpte procedures.

