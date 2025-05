Trump stellig over tijdelijke Air Force One

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken over zijn voornemen om een luxe Boeing 747-8, aangeboden door Qatar, te accepteren. Volgens Trump is het toestel bedoeld voor de Amerikaanse luchtmacht, niet voor persoonlijk gebruik.

Er is de afgelopen dagen veel te doen over geweest; de Boeing 747-8 die de Qatarese Koninklijke familie aan Donald Trump zou willen schenken. Het toestel zou mogelijk dienstdoen als Air Force One en na afloop van Trumps presidentschap worden overgedragen aan zijn presidentiële bibliotheek. Critici stellen dat het aannemen van het geschenk in strijd kan zijn met de Amerikaanse grondwet, die buitenlandse giften aan overheidsfunctionarissen strikt reguleert.

‘Alleen een dwaas zou dit aanbod afslaan’

De president reageert daar nu fel op en ontkent dat hij het mega-cadeau op persoonlijke titel zou aannemen: ‘De Boeing 747 wordt geschonken aan de Amerikaanse luchtmacht, niet aan mij persoonlijk’, schreef Trump op zijn platform Truth Social. ‘Het is een gift van Qatar, een land dat wij al jaren met succes verdedigen.’ Met dat laatste doelt Trump op de militaire aanwezigheid van de VS in Qatar. Trump stelt dat het simpelweg verstandig is het cadeau aan te nemen: ‘Waarom zouden onze belastingbetalers honderden miljoenen dollars uitgeven als we het vliegtuig gratis kunnen krijgen van een land dat ons wil bedanken voor bewezen diensten? Alleen een dwaas zou dit aanbod namens ons land afslaan.’